Blasco eixirà de presó per primera vegada després de dos anys i mig de condemna

L'exconseller de Solidaritat i Ciutadania i exportaveu del PP a les Corts Rafael Blasco, condemnat a sis anys i mig de presó per malversar ajudes al Tercer Món, eixirà per primera vegada de la presó amb dos permisos de tres dies cadascun. Cal recordar que va ingressar a l'establiment penitenciari el juny del 2015.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), el jutjat de vigilància penitenciària número 1 del País Valencià, amb seu a València, ha estimat així la queixa de Blasco contra la negativa de la Junta de Tractament de la presó de Picassent d'atorgar-li permisos.

El jutge considera que no existeix un risc rellevant de trencament ni de comissió d'un nou delicte ni que l'eixida repercutisca negativament en el seu programa de tractament, motius pels quals li atorga dos permisos de tres dies cadascun. Els permisos els gaudirà en les dates que siguen determinades pel centre penitenciari.

L'exconseller va ser condemnat a sis anys i mig per delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental en la primera peça del conegut com a cas Cooperació. En els dos anys i quatre mesos que ha estat pres de manera ininterrompuda, no ha gaudit de cap eixida.

A més de la pena ja complida, el jutge també ha valorat per a concedir-li els permisos el bon comportament del reclús, els elements de suport sociofamiliar fora de la presó i la seua edat, 72 anys.

Tot i això, Blasco té encara altres causes judicials pendents. Es tracta de les peces 2 i 3 del cas Cooperació sobre les quals ja ha conclòs la instrucció i s'ha dictat un interlocutòria de procediment abreujat. Al costat de l'exconseller hi ha altres 20 persones investigades en aquests procediments relatius a presumptes irregularitats en la concessió de subvencions a ONG i a la construcció d'un hospital a Haití.

En concret, al costat de Blasco es troben processats l'anterior cúpula de la Conselleria d'Immigració: el qui va ser cap d'àrea de Solidaritat, Marc Llinares; l'exsecretaria general Tina Sanjuán; l'exdirector general José María Felip; l'empresari César Augusto Tauroni; i el seu germà Arturo, a més d'una funcionària de la Generalitat, treballadors de les empreses de Tauroni, persones vinculades a les mercantils que van emetre factures falses i responsables d'avaluar i puntuar els projectes solidaris que concorrien a les convocatòries per a l'obtenció de subvencions.