Oltra: "Rebutgem els que es creuen amb dret a agredir i assassinar les dones"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, acompanyada d'altres membres del govern valencià i de representats d'institucions públiques ha guardat tres minuts de silenci en record de l'última dona assassinada per la seua exparella a Elda. Otra ha anunciat que en els pròxims dies es reunirà la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista per a veure què i qui ha fallat en aquest cas en concret perquè, com la també consellera d'Igualtat ha explicat, sí que hi havia denúncies i antecedents. "Certament, en aquest cas, hem d'analitzar què ha fallat, qui ha fallat perquè sí que hi havia denuncies, sí que hi havia antecedents; hi havia una situació en què teníem l'obligació de protegir la víctima. Hem de millorar els protocols perquè no torne a passar", ha dit la vicepresidenta.

Això no obstant, Oltra ha indicat que per cada errada que es comet, hi ha milers d'encerts i ha instat a "enderrocar els murs invisibles que moltes vegades separen les víctimes de la resta de la societat. Hem de seguir col·laborant i denunciant quan sabem que hi ha un cas de violència de gènere en el nostre entorn". Així, la vicepresidenta ha animat la societat a continuar donant suport a les víctimes de la violència contra la dona i a denunciar i assenyalar els agressors. "Hem d'estar al costat de les víctimes i absolutament enfrontats als agressors per a dir-los que la violència contra les dones no és ben rebuda en aquesta societat i que la societat en el nostre conjunt rebutgem contundentment i indignadament aquells que es creuen amb el dret d'agredir les dones i assassinar-les", ha demanat la consellera.

Oltra ha tingut un record per als familiars, amics i la gent que estimava Jessica. "Estem amb la gent que la necessitava tant, en particular amb el seu fill de tres anys, absolutament abatuts per tanta destrossa, per tanta brutalitat i per tant de dolor en este moment", ha dit.