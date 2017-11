Sanitat convocarà 6.790 places de treball corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2017

El Consell ha aprovat en la reunió d'aquest divendres l'Oferta d'Ocupació Pública (OOP) de 2017 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El total d'aquesta oferta ascendeix a 6.790 places, que es detallen per categories professionals. El nombre de places de personal estatutari és de 6.432 i, el de funcionarial, 358. D'elles, 6.358 són de torn lliure (6.008 places d'estatutari i la resta funcionarial) i 429 de promoció interna (424 places de personal estatuari).

Per categories, l'oferta contempla 1.387 llocs per a metges en l'apartat d'oferta de places estatutàries, entre les quals es troben el 310 llocs oferits per a Medicina Familiar d'Equip d'Atenció Primària i les 808 places per a facultatius especialistes. En aquest apartat destaquen les 58 d'Anestesiologia i Reanimació, les 29 per a Medicina Física i Rehabilitació, les 26 per a Pneumologia, les 49 per a Obstetrícia i Ginecologia, les 46 per Oftalmologia, les 35 per a Urologia i les 40 per a Pediatria. En l'àrea de Salut Pública, dins de les places funcionarials, hi ha 30 places per a metges de Salut Pública i 20 places per a inspector mèdic de serveis sanitaris.

Respecte a Infermeria, s'han destinat un total de 2.250 llocs de treball, entre els quals es troben les 2.209 places de personal estatutari d'Infermeria, 90 d'elles en Infermeria especialista en Obstetrícia i Ginecologia i 40 de SAMU. En l'apartat de places funcionarials, hi ha 21 llocs per a Infermeria de Salut Pública.

Referent a altres àrees sanitàries, l'OOP contempla l'oferta de places per a farmacèutics (45), veterinaris (62) i fisioterapeutes (100). En el camp tècnic, s'ofereixen un total de 1.447 places de diverses categories, com per exemple els 1.025 llocs per a tècnic de cures d'auxiliar d'infermeria, els 166 de tècnic especialista de laboratori i els 150 de tècnic especialista en radiodiagnòstic. A açò se sumen 638 llocs per a auxiliar d'administratiu, 421 per a zeladors i 50 per a administratius.

Futures ofertes de 2018 i 2019

L'aprovació de les 6.790 places de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2017 té lloc després que s'hagen publicat en les passades setmanes en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV) les últimes convocatòries que quedaven pendents de les OOP de 2014, 2015 i 2016, un total de 3.608 places que s'han agrupat per categories.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'ha compromés a aprovar una OOP anual, tal com arreplega el Pacte per l'Estabilitat en l'Ocupació subscrit per unanimitat entre la Conselleria i els sindicats amb representació en la mesa sectorial al juliol de 2016. D'aquesta forma, junt amb les 6.790 places aprovades de l'OOP de 2017, està previst que s'aprove una OOP en 2018 i una altra en 2019 amb unes 8.000 places conjuntes.