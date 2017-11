Mercadona, en el 'top' 50 d'establiments de venda minorista del món

Mercadona és l'única empresa espanyola present en el rànquing de les 50 millors companyies de venta minorista del món, segons la classificació realitzada per Kantar Retail.

Malgrat que es tracta de l'única empresa de l'Estat en la classificació, el negoci de Juan Roig ha perdut places en els últims anys i se situa en la posició 49, mentre que en 2015 va arribar fins a la 38. L'analista de Kantar Retail, Álvaro Morilla, considera que "la baixada de Mercadona no es conseqüència d'una reducció del seu rendiment", sinó que es deu a l'entrada de nous retailers, o empreses de distribució minorista, internacionals.

Aquesta classificació la lidera la companyia nord-americana Walmart, mentre que la segona posició és per a Amazon.

Mercadona es manté com a líder de la distribució a l'estat espanyol. Ha assolit el 24,1% del mercat i ha guanyat 1,2 punts de quota durant els huit primers mesos del 2017, fet que suposa el seu major creixement des de 2012, davant l'espenta d'empreses de la competència com Lidl i Carrefour, segons les dades oferides per Kantar Worldpanel.

D'aquesta manera, la firma valenciana capta un de cada quatre euros dels que es gasten els consumidors espanyols en gran consum, ja que el 70% de les llars compra una vegada al mes en Mercadona.

"Mercadona està fent un treball formidable fent créixer una empresa que semblava haver arribat al seu màxim potencial. Ha aconseguit augmentar les vendes especialment per la innovació i l'expansió en les seues línies de productes, la qual cosa s'ha afegit a una constant expansió del seu nombre d'establiments i del procés de modernització de més de 125 botigues durant 2017", ha explicat Morilla.

Segons l'informe de Kantar Retail, l'empresa valenciana, que va tancar 2016 amb una facturació de 21.623 milions d'euros, augmentarà les seues vendes un 5% de 2017 a 2022. Però el major creixement d'empreses, principalment xineses, junt amb la moderació del seu propi creixement, han provocat que la firma de Juan Roig perda diverses posicions.