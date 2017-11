El llibre d'Antonio Ariño i Joan Romero sobre els rics, guardonat per la Crítica Literària Valenciana

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acollirà dissabte el lliurament de la 36a edició dels Premis de la Crítica Literària Valenciana, organitzats per l'Associació Valenciana d'Escriptors i Crítics Literaris, amb el patrocini de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la direcció general de Cultura de la Generalitat Valenciana, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

La reunió i la fallada dels diferents jurats, integrats per destacats crítics en actiu, representants d'institucions culturals i docents universitaris del País Valencià, es va celebrar a la Universitat Miguel Hernández d'Elx el passat dia 20 de maig. Es van premiar un total de quatre obres: literatura dramàtica, narrativa, assaig i crítica i poesia.

En la modalitat d'assaig i crítica, el guardó ha sigut per als catedràtics de la Universitat de València Antonio Ariño i Joan Romero per l'obra titulada La secesión de los ricos, publicada per l'editorial Galàxia Gutemberg en 2016. El jurat ha considerat que aquesta obra és mereixedora del premi per aportar de manera rigorosa reflexions sobre un tema central de la nostra època, com és el creixent econòmic desigual i les seues conseqüències globals, aportant elements de gran interés per a un debat necessari.

En la modalitat de literatura dramàtica ha sigut distingit Alimento para mastines, de Javier Sahuquillo, editada per la Fundació SGAE, per una gran càrrega literària en la seua composició, així com per la intensitat emotiva que desprenen els personatges i el tema tractat.

En narrativa, De este pan y de esta guerra, de Jesús Zomeño, publicada en l'editorial Contraban. El llibre està constituït per divuit relats que transcorren en diferents ciutats europees en el context de la Primera Guerra Mundial. En aquests s'aprofundeix en la naturalesa humana a través de sentiments i passions vigents en qualsevol època, narrades amb un talent excepcional.

Per última, en poesia, Els Premis de la Crítica Literària Valenciana han concedit un guardó ex aequo a les obres Corteza de abedul (Tusquets) i Tu me mueves (Pre-textos), d'Antonio Cabrera i Agustín Pérez Leal, respectivament. Corteza de abedul parteix de la integració de la quotidianitat de l'entorn, desgrana la proximitat a la realitat i manté un elevat grau d'intensitat en tots els poemes. Tu me mueves, per la seua banda, és un llibre de contemplació i celebració, però també de sorpresa davant la naturalesa, l'art i la transcendència.

Els Premis de la Crítica Literària Valenciana tenen com a objectiu ajudar a la difusió del llibre d'autor valencià o amb residència habitual al País Valencià. Es premien l'any següent de la publicació del llibre. Com en la resta de premis de la crítica nacionals, no tenen dotació econòmica. Els guardonats són distingits amb una escultura Javier Morales.