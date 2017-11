Els Targaryen parlen en valencià

Els valencians seran els primers a poder llegir les històries dels Targaryen en la seua llengua. En un parell de setmanes arribarà a les llibreries una primera edició limitada, en tapa dura, de l'antologia Canalles, que recull la primera preqüela de Joc de trons, "inèdita a l'estat espanyol", explica el responsable de Llibres de L'Encobert, l'editorial que ha adquirit els drets en català i castellà de l'obra. "Hem decidit que la primera llengua de traducció siga el valencià, sense complexos, doncs pensem que adaptar a la nostra parla i varietat occidental de català obres actuals i d'èxit internacional és una manera més de reivindicar el valencià", assenyala José López Camarillas, editor de L'Encobert.

L'antologia dirigida per George R.R. Martin inclou El príncep canalla, preqüela inicial de Joc de trons, i altres històries d'autors consagrats com Neil Gaiman –American gods i The Sandman– o Patrick Rothfuss –El nombre del viento– i està traduïda per Valentí Martí. En total són 21 escriptors internacionals que escriuen històries de canalles, antiherois que es guanyen la vida en el fang. Els lectors interessats poden fer la seua comanda a través de la pàgina web de l'editorial, que els garanteix que la rebran en dues setmanes. A més, els lectors de Diari La Veu obtindran un 10% de descompte en la seua compra, utilitzant aquest codi: .

Camarillas reconeix que l'aposta per fer-se amb els drets editorials d'aquesta preqüela era arriscada, però que finalment ha tingut un final feliç. "Li vaig tirar molt de morro", explica l'editorial quan recorda com es va decidir el passat Nadal a enviar un correu electrònic a l'editorial Penguin Random per a establir un primer contacte. "Sincerament, pensava que no tindríem èxit i quan em van dir que sí, no ho podia creure", indicat. Això no obstant, el procés ha sigut més complicat, ja que s'ha de seguir tota una sèrie de controls i, a més, no hi ha cap possibilitat d'introduir modificacions ni aportacions noves.

"El nostre segell es caracteritza per la cura que posem en les il·lustracions. Són dibuixos molt xulos que en aquesta publicació, de 1.112 pàgines, no podran estar presents", lamenta Camarillas. Quant a la inversió que Llibres de l'Encobert ha realitzat per a aconseguir els drets editorials d'un dels llibres més venuts, prefereix no parlar. "Som molt conservadors pel que fa als diners, però sí que ha sigut una inversió molt gran que esperem recuperar", reconeix Camarilla. En el món editorial, la primera acció per al "retorn" d'aquests diners hauria sigut fer negoci amb el públic més majoritari. En aquest cas, però, la "militància" per la normalització prioritza l'edició en valencià –amb un primer tiratge de 1.000 exemplars– per davant de la castellana, ja que aquesta no arribarà fins a desembre.

Lector més jove i menys polititzat

Aquesta decisió els ha suposat rebre, a través de les xarxes socials, no poques crítiques. "Des del Brasil n'hem rebut unes quantes perquè no entenen que hàgem optat pel valencià per al llançament i ens demanen que ho fem a l'inrevés", explica l'editor, qui considera que això "també és publicitat, encara que siga en negatiu". Camarillas, a més, insisteix en la defensa de la varietat occidental del català. "La línia habitual de les editorials valencianes és fer-ho en català oriental i possiblement tenen unes dades que els fan actuar així però nosaltres, ara per ara, tenim un criteri i el seguirem", emfasitza Camarilles, qui es reconeix des de l'estiu del 2016 entre els milions de seguidors dels llibres de George R. R Martin i de la sèrie. Amb aquesta aposta també es pretén arribar a un públic potencial. "Un lector més jove i menys polititzat que el d'esquerres i valencianistes que, per exemple, segueix les nostres edicions de Vicente Blasco Ibáñez i Miguel Hernández", rebla Camarillas.

Cal recordar que Diari La Veu i Llibres de l'Encobert apropen cada diumenge un dels relats de Vicente Blasco Ibáñez que han estat recollits i publicats per l'editorial que dirigeix José Alberto López Camarillas, en dos volums: Contes valencians i Contes valencians 2: contes de la condemnada.