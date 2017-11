Oltra denuncia la tutela de Rajoy al Consell: "Per què quan robaven no s'intervenia?"

El Consell "analitza amb preocupació i indignació" el seguici de recursos contra les lleis valencianes que suposen l'aplicació de l'Acord del Botànic. Així s'ha expressat Mónica Oltra durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha llançat la sospita que "algú vol governar sense haver guanyat les eleccions".

La número 2 del Consell ha relacionat la tutela amb el fet que el govern de Mariano Rajoy sotmet el de Ximo Puig amb la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid per part del Ministeri d'Hisenda i amb l'amenaça d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Castella-la Manxa per no sotmetre's a les directrius de despesa imposades per Cristóbal Montoro.

Oltra s'ha preguntat "per què quan robaven no s'intervenia" i "quan Manuela Carmena redueix el deute de Madrid en 2.000 milions, sí". Per a la portaveu del Consell, el que està succeint a Madrid "és de traca" perquè, "mentre que uns intenten pal·liar la pobresa energètica i els desnonaments", uns altres protagonitzaven els casos Gürtel, Brugal, Lezo i Taula". "Això estava bé?", s'ha qüestionat Oltra abans d'afirmar que "al PP li va millor rescatant autopistes i amb alguns negocis que es fan a la llotja del Bernabeu" que rescatant persones.