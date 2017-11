La Cambra de Comerç reconeix el paper de les empreses valencianes com a motor del progrés

La Cambra de Comerç de València va lliurar ahir els premis de la Nit de l'Economia Valenciana. L'empresa de telecomunicacions Nunsys va rebre el premi a la iniciativa empresarial i el guardó a l'empresa socialment compromesa va ser per a Consum. En l'acte també van ser premiats Porvasal per l'impuls a la internacionalització, Matridos per l'excel·lència del model de gestió empresarial i l'empresa de peces metàl·liques Stadler, que fou reconeguda per la seua inversió realitzada a València.

Aprofitant l'ocasió i el reconeixement a aquestes empreses valencianes, el president de la Cambra, José Vicente Morata, va reivindicar la importància que el País Valencià "lidere el creixement en el Mediterrani" i va destacar que "som una de les franjes més productives d'Espanya i de bona part del Mediterrani". Per això, considera que "podem ser impulsors i generar riquesa"

Per a Morata, aquests premis són el reflex que "l'esperit valencià capaç d'adaptar-se continua viu". Finalment, el president de la Cambra va recalcar que ser líders "implica donar suport a les nostres empreses perquè desenvolupen i aborden els mercats exteriors".

El lliurament dels premis es va celebrar ahir a la Llotja de València i hi van asistir personalitats com el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de València, Joan Ribó; i els consellers d'Economia Sostenible, Rafa Climent; el d'Hisenda, Vicent Soler; i la de Sanitat Universal, Carmen Montón.

Per la seua banda, el president Puig va felicitar els guardonats i va reconéixer el paper de la Cambra de Comerç en l'economia valenciana com a "observadora implicada i compromesa en el futur de l'economia valenciana" que ha ajudat a "fomentar aquesta mentalitat oberta pròpia de l'ADN dels valencians".