La Generalitat finança 311 projectes turístics amb més de 3 milions d'euros

L'Agència Valenciana del Turisme ha finançat 311 projectes turístics als municipis valencians amb una inversió global superior als 3 milions d'euros, segons ha informat el secretari autonòmic del departament, Francesc Colomer, en la jornada sobre 'Vies de finançament de la Generalitat per a la posada en valor turístic dels recursos culturals i patrimonials municipals', celebrada a Torreblanca.

Colomer ha destacat que "juntar patrimoni cultural i artístic en un projecte per a aportar valor turístic al territori és un encert" i ha assenyalat que "tots tenim la responsabilitat d'interpretar el que passa des del prisma turístic", al temps que ha apostat per "treballar junts amb una visió a llarg termini, per a concloure l'etapa de bons resultats turístics en xifres més fortes que mai".

En aquesta línia, Colomer ha posat l'accent en el fet que "cal treballar per a superar barreres i hem de preguntar-nos quin valor aportem cadascun de nosaltres i pensar en com reforçar el nostre model turístic". Ha manifestat que busquen "sectors i mercats que estiguen atrets pel que som i cal mostrar la nostra millor versió per a ser competitius i que ens trien". Per això, ha afegit que que "s'ha de treballar a identificar els nostres recursos i convertir-los en productors a través de la innovació, la formació i la requalificació de la nostra oferta turística".

Durant la clausura de la jornada, Colomer ha recordat que "turisme és economia, vertebració de territori, valors i hospitalitat" i ha remarcat que "tenim un patrimoni excepcional en el món que cal explotar" però que també s'ha de treballar l'autoestima "per a ser conscients que entre tots tenim capacitat per a projectar-nos al món".

Respecte als mecanismes per a posar en valor turístic els recursos municipals, Francesc Colomer ha assenyalat que, des dels diferents departament del Consell, "s'està fent un esforç pressupostari perquè cap projecte d'interés turístic no s'execute per falta de cofinançament de l'administració autonòmica i això es veu en el fet que la dotació anual de cada programa no ha deixat de créixer durant la legislatura".

Colomer ha animat tots els municipis a "exprimir al màxim uns instruments de cofinançament que estan adreçats a facilitar la posada en valor turístic dels recursos municipals amb l'objectiu d'articular una oferta cada vegada més singular, diferenciada i de qualitat que eleve la competitivitat en un sector econòmic, social i de vertebració territorial bàsic, com és el turisme".