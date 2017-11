El Banc de Palla d'Arròs de l'Albufera empaca 10.000 bales per a aprofitar-les en projectes socioambientals

El Banc de Palla d'Arròs de l'Albufera de València ha aconseguit empacar enguany 10.000 bales per a aprofitar aquest residu agrícola com a matèria primera de diferents projectes socioambientals del País Valencià i evitar així "els problemes de salut i molèsties" que genera la crema de la palla de l'arròs.

La iniciativa agroecològica, impulsada per Acció Ecologista-Agró i L'Aixada com Eixida, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI), ha distribuït ja 5.000 bales per a projectes socioambientals, com són encoixinar cultius d'horta i fruiters, reforestacions, bioconstrucció, ramaderia, producció de bolets, elaboració d'humus, fabricació de mobiliari reciclat amb plàstic o ús en horts urbans i escolars. També la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament de Gàtova han demanat bales per a protegir el sòl de la zona forestal incendiada l'estiu passat en aquesta localitat, segons han explicat les entitats impulsores d'aquest Banc de Palla d'Arròs, que arriba així a la seua quarta edició.

Les 5.000 bales restants es troben als magatzems de Pinsos La Torre, a Benifaió, perquè qualsevol persona interessada a adquirir aquest producte puga fer-ho durant tot l'any. També s'havien de posar en marxa uns magatzems i punts de recollida per part de la Conselleria, segons diuen Acció Ecologista-Agró i L'Aixada com Eixida, però "finalment l'administració valenciana no ha instal·lat cap punt dels anunciats".

Els col·lectius impulsors d'aquesta iniciativa ecològica destaquen que la crema de la palla de l'arròs "genera problemes de salut i grans molèsties per als pobles adjacents del Parc Natural de l'Albufera de València, a més d'una contaminació atmosfèrica intolerable en l'actual context de canvi climàtic. A més, asseguren que la palla d'arròs és una matèria primera cada vegada més demandada i que "tothom mira bocabadat com es crema aquest recurs".

Però expliquen que empacar i emmagatzemar les bales "no és fàcil". "Depén molt del temps, de la ubicació dels camps, de la gestió del regadiu, de les condicions del sòl però, sobretot, de la voluntat i la predisposició per a facilitar el seu ús", subratllen. Per aquest motiu, des del Banc han agraït als participants en la iniciativa la seua "responsabilitat amb el territori", així com la seua "imaginació per a donar ús a la palla i transformar-la en un recurs" i la seua "capacitat per a no ser indiferents amb aquest problema mediambiental i de salut pública". "Cada vegada som més gent fent xarxa, més nòduls treballant i lluitant per la defensa del territori, l'agroecologia i la conservació de la naturalesa", han celebrat.