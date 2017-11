València busca cartell per a les Falles del 2018

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat l'aprovació de les bases que regularan la realització del cartell i de la imatge gràfica de les Falles de l’any que ve. La novetat principal serà l'increment de la dotació pressupostària, que arribarà als 4.500 euros, cosa que suposa un augment del 12,5% respecte a l’any passat i d’un 50% respecte a la convocatòria d'ara fa dos anys.

“Les associacions de professionals del disseny han tornat a ser protagonistes en l'elaboració d'aquestes bases perquè les Falles mereixen un treball rigorós i professional per a promocionar-les tant ací com més enllà del nostre territori”, ha explicat Fuset. El sistema per a triar qui farà el cartell i la imatge gràfica de les properes Falles també ha sigut pactat amb les associacions professionals.

La iniciativa de la regidoria de Cultura Festiva per a la professionalització de la imatge gràfica de festes, com ara les Falles i la Gran Fira, s'ha traduït en diversos premis als cartells del 2016, obra d'Ibán Ramón i Yinsen Estudio, en diversos certàmens de disseny a l'estat espanyol i Europa.

Tal com s'ha fet amb la imatge gràfica del 9 d'Octubre, se seguirà amb la col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, que adaptarà la imatge seleccionada a les seues campanyes de promoció de la festa de les Falles.