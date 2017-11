El sou pactat en conveni al País Valencià augmenta tres dècimes més que la mitjana espanyola

La pujada salarial mitjana acordada per als convenis pactats entre empresaris i treballadors fins al 31 d'octubre arriba a l'1,68% al País Valencià. Aquesta xifra està quasi tres dècimes per damunt de la mitjana estatal, que se situa en l'1,4%.

Per als convenis signats en àmbits superiors al de les empreses, com ara els acords sectorials, la variació salarial és de l'1,71%. Pel que fa als convenis d’empresa, l'augment és de l'1,3%, segons les dades publicades pel ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

La variació del sou en els dos tipus d'acords és superior al País Valencià que a la resta de l'estat espanyol. Així, en els convenis empresarials es de l'1,1%, cosa que suposa 2 dècimes menys que al País Valencià; en el cas dels convenis sectorials, la variació a l'Estat és de l'1,42%, és a dir, 2,6 dècimes menys.

En comparació amb l'IPC, la variació salarial al País Valencià és quasi la mateixa, ja que la taxa anual de l’índex de preus de consum prevista es de l'1,7%. Per tant, el poder adquisitiu dels valencians es veurà menys afectat per la pujada de preus que el del conjunt de l’Estat, on la pujada mitjana dels sous a través de convenis ha estat menor.

En total, al País Valencià s’han signat 114 convenis: 95 d’empresa i 19 sectorials. Gràcies a ells, 171,487 treballadors s’han beneficiat d’aquestes variacions salarials. La majoria d’ells gràcies als acords que superen l’àmbit de l’empresa. Aquests últims han afectat, fins a finals d’octubre, 160.774 treballadors. Els d’empresa, per la seua banda, afecten 10.713 persones.