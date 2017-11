Les distopies envaeixen la Filmoteca de València

La Filmoteca de València enceta aquest cap de setmana el cicle sobre distopies 'Futur(s) imperfecte(s)' amb la projecció del clàssic mut La Atlántida (1921), de Jacques Feyder, així com un altre clàssic de ciència-ficció, Metrópolis, tots dos en les seues versions originals restaurades.

El cicle comença aquest dissabte a les 18 hores amb la projecció de La Atlántida, en la seua versió restaurada del 2003, que recupera els tints que lluïa en la seua estrena el 1921, després d'un any de rodatge accidentat al cor del Sàhara. La pel·lícula de Feyder, amb un pressupost elevat per a l'època, va ser un èxit de públic gràcies al seu exotisme, a la utilització de decorats naturals amb el desert com a protagonista i a la força visual que desprenen els seus enquadraments.

També es projecta per primera vegada en La Filmoteca de València l'última versió de Metrópolis (1927), reconstruïda per la Fundació Murnau el 2010 gràcies a la troballa dos anys abans de la versió argentina de la pel·lícula, la més fidel a la concepció original de Fritz Lang, "mutilada" per la productora mesos després de la seua estrena.

Entre la resta de pel·lícules que es podran veure durant els mesos vinents figuren La vida futura (1936), de William Cameron Menzies; La Jetée (1962), de Chris Marker; Rebelión en la granja (1954), de John Hales i Joy Batchelor, i Pasaporte para Pimlico (1949), d'Henry Conrnelius, així com El proceso (1962), d'Orson Welles; El señor de las moscas (1963), de Peter Brook; Lemmy contra Alphaville (1965), de Jean-Luc Godard; Fahrenheit 451, (1966) de François Truffaut, o THX 1138 (1971), de George Lucas, detalla la Generalitat en un comunicat.

Amb 'Futur(s) Imperfecte(s)', la Filmoteca col·labora un any més amb Donostia Kultura en la programació d'una àmplia retrospectiva que s'estendrà fins al mes de juny, en aquesta ocasió, dedicada a la representació de mons distòpics que el cinema ha oferit al llarg de la seua història. En aquests films queden reflectides qüestions com l'impacte de la tecnologia en la vida humana, la degradació de la cultura, el menyscapte dels sentiments, la por a la guerra nuclear, la degradació del medi ambient i la violència com a instrument de dominació ideològica.