Compromís denuncia que el govern espanyol va "mentir" per a "vetar l'arribada de refugiats al País Valencià"

L'any passat la vicepresidenta del Consell i responsable d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va demanar al govern espanyol autoritzar l'arribada de refugiats al País Valencià davant la crisi humanitària que sacsejava Europa. "L'estat espanyol incomplia qualsevol compromís i avergonyia propis i estranys. En canvi, Oltra oferia 104 pisos i 244 habitacions en albergs, la qual cosa permetria sumar un total de 1.392 persones refugiades, com a mínim, com a primera acció", expliquen des de Compromís al Senat, que denuncien que "el Govern, en lloc d'aplaudir la proposta, prendre nota i fer el que corresponia, va intentar traure rèdit partidista i va filtrar que, suposadament, la majoria d'aquesta oferta estava en condicions precàries i amb aquesta informació tergiversada van intentar ridiculitzar la proposta del Consell i evitar l'arribada humanitària de refugiats".

En les primeres respostes a les peticions d'informació realitzades per via parlamentària pel senador de Compromís Carles Mulet es remetia a l'existència d'una inspecció feta a aquesta oferta d'allotjament i al fet que la mateixa no complia amb els requisits mínims. Però, segons denuncia Mulet, mai se li han aportat dades sobre qui i quan s'han fet aquestes inspeccions, ni tampoc se li han mostrat expedients, actes o informes que acrediten aquestes revisions.

El portaveu de Compromís al Senat assegura que va ser aleshores quan el govern espanyol va canviar d'arguments i "ja no era un problema de qualitat, sinó de competències" i que fins i tot des de Madrid s'ha acabat reconeixent que el País Valencià "va posar a la disposició del Sistema Nacional d'Acollida recursos addicionals en molt poc temps i segueix sent la Comunitat que majors oferiments ha realitzat".

A més, Mulet denuncia que la resposta a una de les seues sol·licituds de documentació ha estat que "les valoracions dels recursos no es deriven d'un expedient o informe concret, per tant, no és possible facilitar la informació interessada en el sentit requerit per la seua senyoria". Així, "no hi ha expedients, ni informes, ni res, per tant, que demostren que l'oferta de la Generalitat no era adequada; mentrestant, s'han passat un any impedint que els valencians acullen refugiats que fugen de les guerres, de la fam, o de la mort", lamenta Mulet. "El govern de Rajoy, per a impedir aquest acte humanitari, va preferir mentir", conclou el comunicat.