Alacant vol ser una destinació turística també en hivern

Aquesta setmana s’ha celebrat a Londres la World Travel Market (WTM), una de les fires turístiques més importants del món i Alacant ha estat present mostrant la seua oferta als professionals del sector.

La regidora de Turisme d'Alacant, Eva Montesinos, que ha estat present a la fira, analitza per a Diari La Veu el que ha resultat d'aquest esdeveniment i el que s’ha volgut posar en valor amb la presència de la ciutat a la fira. Així, ha assenyalat que "l'Ajuntament potenciarà el 2018 la imatge de la ciutat com a destinació City Break, de reunions. Per això, la pràctica esportiva per a afavorir l’arribada de turistes a Alacant durant tot l’any". L'objectiu és "afavorir la desestacionalització del destí, oferint als turistes al·licients esportius i esdeveniments de cap de setmana que provoquen estades de repetició i fora de l’època estival".

El clima d’Alacant, excepcionalment bo, " convida a descobrir-la no només durant l’estiu" i aquesta ha estat l’aposta de la regidora en la fira WTM. De fet, l’oferta gastronómica, cultural i les instal·lacions esportives formen part dels atractius d’Alacant per a Montesinos, que considera que tot això “ha de ser posat en valor en els mercats internacionals i la fira de Londres és un aparador perfecte per a mostrar els nostres atractius turístics de destinació multiproducte".

"Formar part d’aquest esdeveniment global de turisme ens ofereix la possibilitat de vendre els avantatges competitius de la nostra destinació als mercats estrangers". / REGIDORIA DE TURISME I PLATGES D'ALACANT

La World Travel Market és considerada d’obligada assistència pel sector turístic i Alacant, que cada any està millor posicionada als mercats internacionals, hi era present de nou enguany. Segons relata la regidora de Turisme, es tracta d’una oportunitat única per a la indústria turística, on tot tipus d’empreses, professionals, mitjans de comunicació especialitzats i destinacions poden trobar-se, intercanviar experiències sobre l’exercici de la seua activitat i generar negoci. "Formar part d’aquest esdeveniment global de turisme ens ofereix la possibilitat de vendre els avantatges competitius de la nostra destinació als mercats estrangers i d’estar en contacte amb el sector en un entorn cada vegada més competitiu, canviant i exigent".

L'amenaça del Brèxit

Amb la vista posada en el Regne Unit i els efectes que el Brèxit pot tenir sobre el turisme, la regidora emfatitza els esforços que s’han de fer envers aquest país. "Hem d’esforçar-nos per a mantenir els lligams que ens uneixen a empreses i professionals del Regne Unit perquè la bona cojuntura del moment no varie o, en tot cas, vaja a més”. El turisme britànic, segons les dades que ofereix l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant –APHA–, va superar el 20% de les pernoctacions de turistes estrangers el 2016. Per això el Pla Estratègic Turístic per a la ciutat d’Alacant 2018 estarà centrat a “segmentar l’oferta a través del turisme de congressos i esdeveniments esportius, entre d'altres, que faciliten l’elecció de la nostra ciutat per a viatges curts en qualsevol època de l’any", argumenta Montesinos.

La WTM també ha servit per a estudiar altres destinacions turístiques competidores i la seua possible repercussió en els hàbits del turista internacional, com ara la reapertura de mercats de sol i platja a Egipte, Tunísia o Turquia, que poden marcar l’agenda vacacional i redistribuir el fluxe de visitants arribats a Alacant. La situació sociopolítica d’aquests i altres països mediterranis va afavorir l’arribada de visitants al nostre país.

Segons les últimes publicacions de les enquestes Frontur per al mes de setembre del 2017, el País Valencià “va rebre un total de 972.855 turistes estrangers, un 24,9% més que el mateix mes del 2016”. Amb aquesta conjuntura tan favorable, la ciutat d’Alacant ha de continuar apostant per aquest sector econòmic que suposa el 15% del PIB, segons dades de l’INE. D’altra banda, l’aeroport Alacant-Elx ha establert set nou rutes per a cobrir la temporada baixa aeronàutica, de novembre a abril, i que conectaran Alacant amb 81 destinacions internacionals, segons dades d’Aena.

"Amb aquestes dades sobre la taula, Alacant no pot sinó incrementar el nombre de turistes el 2018, ja que incita els visitants a un canvi progressiu en el seu comportament vacacional, que amplie la temporada alta a pràcticament tot l’any", conclou la regidora Eva Montesinos.