El PP critica la participació de Ciutadans en la manifestació pel finançament

El sotssecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, ha demanat "coherència en les reivindicacions" a Ciutadans i ha advertit el seu líder, Albert Rivera, que en la política "no tot val", en relació al suport de la formació taronja a la gran manifestació del 18 de novembre per a reivindicar un millor finançament autonòmic.

"Marxaran amb membres de la CUP i banderes estelades al crit d''Espanya ens roba'", ha assegurat Maroto, aquest dissabte, en declaracions als mitjans a València, abans de participar en la conferència 'Pacte per les Llibertats Educatives', organitzada pel PPCV. El PP és l'únic partit que no s'ha sumat a la marxa del proper dissabte.

El 'popular' ha aprofitat la seua presència a València per a "traslladar un missatge a tots els valencians": "La forma de defensar la lluita contra l'adoctrinament i la singularitat de la Comunitat Valenciana, amb orgull i dins d'Espanya, no és solament amb una pancarta com en la marxa de hui –en referència a la manifestació 'contra el nacionalisme catalanista'–, sinó amb l'exercici del govern que no té complexos, com fa el PP en el nostre país".

Sota aquest prisma, ha advertit a Rivera que "no tot val en la política" i ha afirmat que "els que tenen com a prioritat fer frases boniques o eixir en una foto, no estan preparats ni per a governar la Comunitat Valenciana ni Catalunya, i molt menys Espanya". "El missatge en les pancartes pot quedar molt bé, però el més important és actuar amb eficàcia, tenir-ho clar en els programes de Govern", ha asseverat.

El dirigent del PP ha expressat el seu orgull de "tindre companys que parlen sense complexos de la defensa de les llibertats" i ha posat en valor la tasca d'Isabel Bonig, a qui considera "una referència per a tot Espanya".