Puig reclama al Ministeri d'Agricultura una aportació extraordinària del Tajo-Segura

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es reunirà dimarts 14 de novembre amb la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, per a plantejar-li la necessitat de mesures urgents contra la sequera i per a combatre la situació "terrible" que afecta comarques alacantines com el Baix Segura.



En concret, Puig reclamarà a García Tejerina la utilització de totes les dessaladores de la zona i l'aportació extraordinària del transvasament del Tajo-Segura, informa la Generalitat en un comunicat. Durant la trobada, que se celebrarà al matí a la seu del Ministeri a Madrid, el cap del Consell sol·licitarà a la ministra la posada en marxa d'accions concretes que depenen del govern espanyol i que anirien encaminades a augmentar els regs al sud de la demarcació d'Alacant.



El president ja va avançar a finals del passat mes d'octubre que sol·licitaria aquesta reunió, davant el que va descriure com una situació de sequera "angoixant" i amb un alt risc per a la indústria agroalimentària de la zona.