Milers de manifestants a Barcelona demanen la llibertat dels consellers catalans i els líders d'ANC i Òmnium Cultural

Milers de persones –750.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana– han omplit des de les cinc de la vesprada el carrer Marina de Barcelona en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per a demanar la llibertat dels consellers i líders de les dues entitats sobiranistes. Sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república', la marxa tenia dues capçaleres la primera de les quals estava formada pels familiars dels polítics que estan a la presó i dels membres del Govern destituït que es troben a Bèlgica. A la segona capçalera hi havia representants polítics de formacions com ERC, el PDeCAT, la CUP, Catalunya en Comú o el PNB. També hi era l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín. Una vegada ha començat a caminar la marxa, la capçalera política s'ha dissolt i s'ha integrat en la manifestació.

A la primera capçalera amb els familiars també hi havia els dirigents de les entitats Agustí Alcoberro (ANC) i Marcel Mauri (Òmnium Cultural), juntament amb la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Molts manifestants portaven pancartes amb el lema 'Llibertat', estelades o missatges contra l'aplicació de l'article 155. Alguns d'ells incloïen fotografies dels consellers destituïts que estan empresonats o de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També hi han participat diverses colles castelleres i geganters. Una de les imatges de la manifestació ha estat que un cop s'ha fet fosc molts dels concentrats han encés les llanternes dels seus mòbils. L'afluència de gent ha obligat a tancar l'estació de Metro de Marina i la circulació als carrers adjacents a Marina entre la plaça dels Voluntaris Olímpics i Travessera de Gràcia.

La manifestació ha avançat quatre carrers, des del carrer Marina fins a l'avinguda Icària –tres quilòmetres, segons TV3–. Allà hi eren els escenaris on s'han desenvolupat els parlaments, alguns a càrrec dels familiars dels presos. També s'ha projectat un vídeo amb declaracions del president destituït Carles Puigdemont així com dels consellers desplaçats a Bèlgica. En la cloenda, l'ANC i Òmnium Cultural han recordat la convocatòria de dijous 7 de desembre a Brussel·les.