Els nous Premis de la Generalitat d'Arts escèniques, Música i Audiovisual es lliuraran en 2018

La Generalitat crearà per al proper 2018 tres nous premis culturals i organitzarà tres gales on es lliuraran els guardons amb què es pretén distingir i reconéixer la tasca dels artistes i creadors valencians al llarg de l'any. D'aquesta manera, segons ha pogut saber aquest diari, el govern valencià recuperarà els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat –seran la primera de les celebracions que obrirà el nou calendari de premis– i crearà els Premis de la Generalitat de les Arts Musicals i els Premis de la Generalitat a l'Audiovisual Valencià.

La mesura, que està recollida tant pel Pla Estratègic Cultural 'Fes Cultura' –que aboga per organitzar uns premis anuals de reconeixement cultural per a tots els sectors– com pels diversos projectes de direcció dels responsables culturals de l'Institut Valencià de Cultura, estava prevista que es materialitzara en aquest any 2017 però el fet de no comptar encara amb la televisió pública va retardar la decisió, ja que la intenció és de donar la màxima visibilitat possible als artistes i creadors valencians a través de la pantalla televisiva. Per aquesta raó, davant la impossiblitat d'emetre les gales, el govern va apostar perquè la gala dels Premis Max tornara a València –com va succeir el passat mes de juny– per a aprofitar la difusió televisiva que donava l'emissió de la celebració per la televisió espanyola.

Amb l'inici de les emissions d'À Punt anunciades per al primer trimestre del 2018 es comptaria amb totes les garanties que persegueix la Generalitat pel que fa a difusió tant dels projectes culturals com dels seus artífex. L'únic escull que queda per salvar és el de concretar les dates de celebració de les tres gales, ja que la fixació del dia concret de la gala de lliurament dels Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat dependrà del dia en què À Punt comence la seua programació diària –tot apunta que serà al voltant de les Falles del 2018. Una cop establerta la data de la primera gala, la següent seria la dels Premis de la Generalitat de les Arts Musicals i, en últim lloc, la dels Premis de la Generalitat a l'Audiovisual.

Ara per ara, el calendari està supeditat a la posada en marxa de la nova televisió autonòmica i, per tant, s'hi treballa amb diferents dates opcionals. Pel que fa als llocs de celebració, és un aspecte que tampoc no s'ha definit encara –perquè també dependrà de les possibilitats tècniques i logístiques d'À Punt– però no es veu amb mals ulls que cada gala puga tindre lloc a diferents auditoris o teatres del territori, així com que puguen ser itinerants en algun cas i que aprofiten la celebració per a tancar l'anualitat de la capitalitat cultural –un reconeixement que en aquesta primera edició ostenta Gandia (la Safor).

Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat

El govern valencià va crear l'any 1992 uns premis amb el mateix nom, una guardons que es van lliurar fins al 2004 i que van acabar desapareixent després que la majoria parlamentària del PP vetara els guanyadors prohibint-los agrair la distinció. L'Associació d'Actors Professionals Valencians (AAPV) va prendre la seua iniciativa i va crear els premis que lliura el col·lectiu des del 2006.

Els premis preveurien les modalitats habituals en altres guardons similars, encara que aquest aspecte no està concretat completament. I pel que fa a les dates –cal recordar que aquests seran els primers a lliurar-se–, hi ha diverses opcions, com ara al voltant del 27 de març, Dia Mundial del Teatre. En tot cas, si À Punt no arriba a hora per a poder emetre l'espectacle, altres opcions que s'hi manegen són a final de la temporada 2017-2018 (juny) o principi de la pròxima 2018-2019 (setembre-octubre).

Premis de la Generalitat de les Arts Musicals Valencianes

La següent gala que tindria lloc el 2018 seria la dels Premis de la Generalitat a les Arts Musicals Valencianes, uns guardons de nova creació, ja que fins ara no existien uns reconeixements similars on es distingiren artistes i creacions de totes les músiques en un mateix esdeveniment. La data tampoc no està encara concretada, ja que s'hi preveuen diverses opcions en el calendari, com ara el 29 d'abril –dia en què es va aprovar a les Corts la Llei Valenciana de la Música el 1999–; l'1 d'octubre –Dia Internacional de la Música–, o les dates de la Fira Valenciana de la Música, Trovam, que té lloc a Castelló de la Plana a partir de la segona setmana de novembre.

En la creació d'aquests nous premis, el govern valencià aprofitaria les sinergies que va establir el Col·lectiu Ovidi Montllor fa dotze anys quan va instaurar els Premis Ovidi, que es lliuren dins del Trovam des del 2016 –cal recordar que el 2015 es van lliurar per primera vegada al Palau de la Música i que, en edicions anteriors, la gala es feia al Centre Octubre o al Teatre Micalet–. A aquests guardons s'afegiran altres modalitats que representen la música clàssica-contemporània, encara que els premis tècnics o específics no s'han perfilat.

El COM ha d'estudiar el futur

El Col·lectiu de músics en valencià Ovidi Montllor (COM) té previst abordar en una reunió, pròximament, el futur tant dels Premis Ovidi com de l'associació, després d'haver lliurat els últims guardons en la passada edició de la Fira Trovam a Castelló de la Plana. Davant la possibilitat que l'administració assumisca l'organització d'uns premis de la música que incloguen les categories que ara mateix recull el COM, el col·lectiu no té una decisió tancada, assegura a aquest diari un dels membres de la junta directiva, Tubal Perales.

Premis de la Generalitat a l'Audiovisual Valencià

L'última de les tres gales seria la dedicada al sector audiovisual amb la creació dels Premis de la Generalitat a l'Audiovisual Valencià, que tindria lloc al voltant del 27 d'octubre –Dia del Patrimoni Audiovisual–, però aquesta data podria condicionar el dia triat per a la gala de Música, ja que es pensa en l'1 d'octubre o en els dies en què té lloc el Trovam –segona setmana de novembre– i, per tant, les gales de la Música i de l'Audiovisual tindrien poc de marge entre l'una i l'altra. És per això que tampoc es veu amb mals ulls que aquesta puga tindre lloc a principis de gener del 2019; en qualsevol cas, sempre abans dels Premis Goya.

Pel que fa a les modalitats dels premis, que com en els altres no estan encara precisats completament, els guardons distingirien les categories similars a altres fites cinematogràfiques amb adaptacions a la realitat del sector valencià.