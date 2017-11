Emergències activa l'alerta roja per incendis forestals a l'interior nord de Castelló

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté per a aquest diumenge el nivell d'avís groc per intervals de vent fort del nord-oest a l'interior de la demarcació de Castelló, amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora. També s'ha activat l'alerta roja (perill extrem) per incendis forestals, segons el Centre de Coordinació d'Emergències 112 de la Generalitat Valenciana.



L'avís per risc de focs baixa a taronja (perill alt) en la resta de la demarcació de Castelló i a l'interior de la demarcació de València. Davant aquesta situació, el Consorci Provincial de Bombers recorda la recomanació de no realitzar cap tipus de foc en zones forestals. A més, està prohibit en les zones sota nivell 3 d'avís, el nord-oest castellonenc.



Les temperatures seguiran durant tota la jornada sense canvis significatius respecte als últims dies: entre 24 i 12 graus a València; 23 i 11, a Castelló de la Plana, i 22 i 11, a Alacant. El mercuri baixarà fins als 6 graus a Requena i Morella, i 7 graus a Alcoi, mentre que les màximes més acusades es registraran en les localitats d'Oriola i Elx i a la Vall d'Uixó, les tres amb 24 graus. Els cels estaran poc nuvolosos i el vent bufarà de caràcter variable fluix, amb predomini de la component oest.



Per a l'inici de la setmana, AEMET preveu per a aquest dilluns, 13 de novembre, que les temperatures vagen en descens; un descens que serà més acusat a l'interior de la meitat nord del territori. La baixada tèrmica es notarà en les tres capitals del País Valencià: 18 graus a Castelló, 19 graus a València i 21 graus a Alacant.