El sistema valencià de dependència atén vora 60.000 persones

El sistema d'atenció a la dependència de la Generalitat Valenciana atén actualment un total de 59.478 persones a través d'algun tipus de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l'informe que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos.



En concret, durant el passat mes d'octubre s'han resolt un total de 1.147 expedients. Des de l'inici de la legislatura, en juliol de 2015, s'han incorporat 33.430 nous beneficiaris al sistema de dependència, detalla la Generalitat en un comunicat.



Per al departament que dirigeix Mónica Oltra, aquestes xifres "demostren un acostament a l'objectiu de reduir el nombre de persones pendents d'atendre que hi havia a l'inici d'aquesta legislatura i que arribava a les 45.000 persones".



També s'ha incrementat el nombre de sol·licituds presentades, ja que, des de gener d'enguany, Igualtat n'ha rebut 18.900 noves, 1.009 d'elles durant el mes d'octubre. Aquesta quantitat quadriplica les rebudes durant el mateix període de temps de l'any passat.



L'augment també s'ha registrat en el nombre de valoracions, ja que entre gener i novembre del 2017 se n'han realitzat un total de 15.532, de les quals 2.035 han tingut lloc durant el mes d'octubre.

Més inversió en personal



Respecte al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat en el que va d'any un total de 183 milions d'euros en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments, retoractivitat i pagaments a hereus de persones que han mort.



De les 59.478 persones en situació de dependència incloses en el sistema, prop del 46% reben atenció especialitzada a través de serveis residencials, centres de dia, habitatges tutelats, centres d'atenció primerenca o a través d'una prestació econòmica vinculada al servei residencial o al servei d'ajuda a domicili.



En aquest sentit, des d'Igualtat destaquen que, en matèria de personal, s'han reforçat els serveis de dependència amb nous funcionaris, al costat d'un increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients.



Aquests avanços han sigut avalats per l'Informe de l'Observatori de Dependència publicat per l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, que al febrer va situar el País Valencià com la tercera autonomia on més va avançar el sistema d'atenció a la dependència en 2016.