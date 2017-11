L'Agència Valenciana de Turisme organitza la trobada 'Innovar o morir' per a facilitar un debat professional

L'Agència Valenciana de Turisme ha organitzat per a aquest dilluns 13 de novembre, a Orpesa (la Plana Alta), la jornada 'Innovar o morir', sobre competitivitat i innovació turística. La jornada té l'objectiu de divulgar i propiciar un debat professional sobre l'estat i reptes tecnològics i d'innovació orientats a millorar la rendibilitat del sector. Es tracta d'una sessió de treball adreçada a autònoms, pimes, emprenedors i empreses turístiques, agents locals de turisme i administracions públiques.



Aquesta jornada s'emmarca dins del nou programa Accelerador Empresarial i de l'Emprenedoria Turística (Accetur) que desenvolupen l'Agència Valenciana del Turisme i l'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat·tur), en col·laboració amb el Consell de Cambres.



El nou programa, amb més de 100 participants, ofereix informació, formació i suport tècnic a projectes turístics emprenedors i a autònoms i xicotetes empreses per a millorar els seus processos productius i el seu posicionament en el mercat. L'objectiu és difondre i consolidar l'emprenedoria turística, la competitivitat dels autònoms, el desenvolupament turístic territorial, la diversitat de l'oferta, la innovació i l'ocupació.



En aquesta ocasió, la trobada acostarà als participants les eines del turisme per a millorar l'experiència del client, la sostenibilitat, la tecnologia i comptarà, a més, amb un panell d'experiències d'èxit en apostes per la innovació.