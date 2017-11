PSPV i Compromís acusen Bonig de "deslleial" per reunir-se amb Montoro i no acudir a la manifestació pel finançament

El PSPV-PSOE i Compromís han acusat la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, de "deslleial" per reunir-se dimarts vinent amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per a abordar la reforma del finançament autonòmic "en lloc de posar-se al costat dels valencians, que demanen un sistema més just". Així ho han expressat hui en sengles comunicats el secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, i el portaveu de la coalició a les Corts Valencianes, Fran Ferri.

Muñoz ha lamentat que el PP seguisca la seua línia de "reunions deslleials" i opte "per reunir-se en despatxos amb els seus companys de partit en lloc de posar al costat dels valencians i valencianes". El també diputat socialista en les Corts s'ha referit així a la reunió que ha anunciat Bonig amb el ministre Cristóbal Montoro aquesta setmana i li ha recordat que "és el Govern de tots els espanyols, no solament del PP". Muñoz també ha recordat a Montoro que "el seu interlocutor és el Consell valencià, per molt que li moleste que els valencians hagen decidit donar l'esquena el Govern del PP".

El diputat socialista ha destacat que els pressupostos valencians del pròxim any fan visible "el compromís del Govern de Ximo Puig amb les polítiques progressistes i amb un sistema fiscal on paga més qui més té”. També, ha recordat Muñoz, "són uns pressupostos reivindicatius, que reflecteixen l'infrafinançament que pateix la Comunitat" i ha retret que el PP valencià, "per a complir les ordres que li arriben de Gènova, tria la indefensable postura de Mariano Rajoy i Cristóbal Montoro a Madrid, enfront dels drets de les valencians i els valencians".

Per la seua banda, el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha manifestat que Isabel Bonig "torna a ser deslleial per desmarcar-se del consens de la societat civil, empresaris, sindicats i la resta dels grups polítics. Ella, amb la seua pròxima reunió amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, demostra que està al costat dels que ens marginen en comptes d’estar al costat del conjunt de la societat valenciana de cara a posar fi a la discriminació sistemàtica que patim".

Segons Ferri, "la portaveu popular torna a entropessar amb la mateixa pedra que fa un any, quan ja va preferir el partidisme: fer-se una foto amb Montoro i criticar el govern valencià, abans que sumar-se al crit unànime del poble valencià pel tracte injust que rebem des de fa molts anys per part dels governs de l’Estat". "Estem farts que des del Partit Popular es riguen en la cara dels valencians i valencianes. Que Montoro i Bonig parlen del FLA com la panacea per als nostres problemes amagant que es tracta d’un préstec de l’Estat de diners que, en justícia, ens pertoquen és una falta de respecte flagrant cap a la ciutadania", ha afegit.

La manifestació pel finançament

Muñoz ha instat Bonig a convéncer el ministre Cristóbal Montoro perquè "la deixe anar a la manifestació del 18 de novembre per a estar al costat de la defensa dels drets valencians" i li ha recordat que la mobilització del pròxim dissabte "no va contra ningú, sinó a favor dels drets dels valencianes i les valencianes".

També des de Compromís s'ha fet una crida per al 18N; en aquest cas, als votants del PPCV. "Creiem que en eixa reunió a Madrid, Bonig no representarà el sentir ni tan sols dels seus votants. Estem covençuts que molts simpatitzants del PP valencià estan més a prop del lema per un finançament just de la manifestació de dissabte que de les excuses de Montoro i Rajoy", ha conclós el síndic de Compromís.