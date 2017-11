Puig demana "lleialtat institucional" a Rajoy davant de la reunió de Bonig amb Montoro

La reunió prevista per a demà entre la presidenta del PPCV, Isable Bonig, i el ministre d'Hisenda, Crsitóbla Montoro, ha renovat la indignació de PSPV i Compromís, que la veuen com a una deslleialtat institucional pel seu deix partidista. Precisament "lleialtat institucional" és el que aquest matí ha demanat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a Mariano Rajoy i el seu govern.

Puig ha fet aquesta declaració després de la reunió de la Comissió Executiva Nacional (CEN) del PSPV. "Cadascú representa el que representa. La senyora Bonig representa només els militants i els votants del seu partit. Només exigisc al govern lleialtat institucional, la mateixa que tenim ací. El PP, massa vegades, s'ha apropiat de les institucions, i això té costos en la convivència i en la concòrdia institucional."

El cap del Consell troba "incomprensible" que es produïsquen reunions com la de Montoro i Bonig alhora que es tarda molt de temps a aconseguir "una entrevista, per exemple, per a tractar la sequera". Puig ha inserit la reunió de Montoro i Bonig en una "agenda partidària", però li ha llevat importancia. "El que m'interessa és que aconseguim un finançament just i l'aigua per al Baix Segura i les zones afectades" per la sequera.

Precisament, el finançament i la manifestació per a reivindicar una reforma del sistema han sigut els assumptes tractats a la CEN d'aquest dilluns, on Puig ha fet una crida a la participació i perquè la convocatòria "siga unitària i sense cap partidisme."