Patronal i sindicats afirmen que la manifestació pel finançament vol beneficiar l'autogovern i no cap partit

La patronal CEV i els sindicats UGT i CCOO han presentat aquest dilluns la manifestació per un finançament just per al País Valencià convocada per al pròxim dissabte 18 de novembre. En l'acte, els representats de les tres organitzacions han negat que la manifestació oculte interessos partidistes o que busque beneficiar certs partits polítics, alhora que han defensat que l'objectiu és aconseguir que el govern del País Valencià, siga de la ideología que siga, tinga al seu abast els recursos necessaris per a garantir serveis com la sanitat, l'educació o les ajudes a la dependència.

Els representants de la patronal valenciana i dels sindicats han afirmat que el problema no recau en la configuració estatal de comunitats autònomes, sinó en la cessió de competències i el seu finançament, que és menor que en altres autonomies. A més a més, s'han desmarcat de qualsevol "demostració de força o voluntat rupturista".

Des de CCOO, Arturo León, secretari general, ha manifestat que la situació financera del País Valencià fa que aquest territori necessite "rebre ajuda i no ajudar" i s'ha mostrat satisfet perquè han aconseguit "posar el tema del fiançament en el centre del debat polític". Assegura que el 18-N marcarà "un abans i un després" perquè demostrarà que compten amb el suport de gran part de la ciutadania.

El secretari general de la UGT, Ismael Sáez, ha posat de manifest que les entitats que participaran en la marxa tenen "prioritats diferents", però que ara no es tracta de debatir-les, sinó de fer veure que "el nostre finançament és el pitjor de tots els de les autonomies"; després, en les eleccions autonòmiques, "cadascú votarà l'opció que més s'ajuste a les seues prioritats". Malgrat això, ha insistit que l'infrafinançament no és responsabilitat del sistema autonòmic, sinó de la distribució desigual d'inversions o de la justícia.

Per la seua banda, el president de la patronal CEV, Salvador Navarro, ha incidit que l'infrafinançament també afecta el món empresarial, ja que hi ha una manca de polítiques dinamitzadores i actives sobre les empreses. Denuncia una invisibilitat del País Valencià i considera que la marxa del 18-N servirà per a donar visibilitat al problema valencià. "El 18 de novembre no és el final, és el començament" per a solucionar el problema, ha emfatitzat.

Sense una llista d'assistents definitiva, els convocants han calculat que participen en la marxa al voltant de 160 entitats, acompanyades de juntes d'empreses i juntes de personal. Han recordat que la participació és voluntària i han animat al fet que s'hi sume qualsevol organització que vulga un finançament just per al País Valencià. Han informat de que hi haurà serveis de tren i probablement d'autobús perquè els ciutadans d'Alacant, Castelló, Gandia i Xàtiva puguen participar en l'acte, que tindrà lloc a les 18 hores a València.

En la capçalera de la manifestació hi haurà dues pancartes diferenciades, una per a les entitats civils i una altra per als partits polítics, ja que els sindicats no volen ser instrumentalitzats per cap grup. Malgrat que hi haurà un servei d'ordre intern, que vetlarà perquè les banderes i consignes giren al voltant de les reivindicacions de la jornada, Arturo León ha matisat que "en una concentració massiva com la del dissabte és molt difícil tindre tothom controlat".

Absència del PP

Sobre l'absència del Partit Popular, tant la patronal com els sindicats han dit que "la participació en la marxa es voluntària". No obstant això, han fet menció a la reunió que tindrà Isabel Bonig amb el ministre d'Hisenda, Cristòbal Montoro. Navarro considera que "si la trobada serveix per a buscar solucions al problema" no està malament, però ha emfatitzat que la patronal ha decidit sumar-se a la protesta perquè en setembre va demanar una trobada amb el Ministeri i amb Vicepresidència per a debatre la qüestió del finançament i "encara" no han rebut una resposta.

León, per la seua banda, ha dit que desconeix quins temes tractaran Montoro i Bonig, "però sempre serà millor aquesta reunió, que el fet que que el ministre ens acuse de victimisme com ha fet fins ara". Per a Sáez, en canvi, la reunió és "ja una victoria" de la manifestació del día 18, perquè assegura que a Madrid "hi ha inquietud" pel que puga passar. Malgrat tot, creu que no s'arribarà a cap solució i que "Bonig eixirà de la reunió convençuda que no hi ha cap problema".

Intersindical Valenciana

Intersindical Valenciana, malgrat no ser una de les entitats convocadores de la protesta, ha fet una crida a la participació "com a sindicat de classe" per a fer palesa la necessitat d'un finançament just. El sindicat ha enviat una carta a totes les persones afiliades, ha publicat un full divulgatiu i farà un acte formatiu el proper 16 de novembre per a informar sobre les repercussions de l'infrafinançament en les condicions de treball i en la vida dels valencians i per a demanar la seua participació en la manifestació unitària, de la mateixa manera que es va fer el passat 25 d'abril i el 10 de juny en la convocatòria de la 'Crida pel Finançament Valencià'.