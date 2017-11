La sèrie valenciana 'Todos querian matar al presidente' guanya el premi al Millor Thriller a Nova York

La sèrie valenciana Todos querian matar al presidente ha guanyat el guardó a Millor Thriller en el New York City Web Series Festival de Manhattan. Rodada completament a València i els voltants, la ficció autòctona és un thriller amb tints còmics que gira sobre la mort del president d'un govern, informen els responsables de la producció.

El NYC Web Fest és el primer i únic festival de sèries digitals de Nova York i l'única representació de l'Estat era la producció de la ficció valenciana. El festival va ser creat en 2014 per la sud-africana Lauren Atkins, qui buscava mostrar el millor dels projectes audiovisuals distribuïts a través d'Internet. Actualment està considerat com un dels 6 millors festivals de nous mitjans pel portal americà Backstage.

El festival es va celebrar del 9 al 12 de novembre en el People's Improv Theatre de Nova York. Ací, Tots volíem matar al President va tenir la seua tercera projecció pública. Malgrat que encara no es pot veure en línia, la websèrie es preestrenà davant el públic a l'octubre en els festivals de sèries digitals Marseille Web Fest i Bilbao Seriesland prèviament. Ací es va alçar amb el Unstoppable Amets i els dos premis especials del jurat de Buenos Aires i Sicília a Bilbao.

Escrita i dirigida per Ana Ramón Rubio –que ha estat al capdavant d'altres projectes com El Camerino i Sin Vida Propia– i produïda per Miguel Cañizares, la sèrie web conta, en clau de misteri, tot el que va envoltar a l'estranya mort d'un president d'un govern corrupte. Està interpretada per Ana Caldas, Jaime Reynolds, Joan Manuel Gurillo, María Albiñana, Fede Rei, Irene Olmos i Jordi Marquina, es tracta d'una fusió de gèneres thriller i comèdia per a relatar el misteri.

Fusió de thriller i comèdia

"Fusiona els gèneres del thriller i la comèdia a parts iguals", afirma la directora i guionista del projecte. "És curiós, perquè en alguns dels festivals que ens han seleccionat competeix en la categoria de comèdia i en uns altres en la de thriller i misteri, així que la línia de separació no ha d'estar excessivament clara i açò ens encanta", segueix. Todos querian matar al presidente reuneix l'elenc i gran part de l'equip tècnic de Sin Vida Propia, websèrie de producció valenciana que va recórrer els festivals dels Estats Units, el Canadà, Europa, Àsia i Austràlia en 2014 i 2015.

Ací es va alçar amb premis com el de Millor Sèrie Estrangera en el Vancouver Web Fest de Canadà, millor guió en l'Austin Web Fest de Texas o el premi del públic en el Urban Mediamakers Film Festival de Geòrgia. Repeteixen escenari els protagonistes de la sèrie i també aquells que van participar en papers secundaris. "Fins i tot molts dels figurantes que van participar en Sense Vida Pròpia han tornat en aquest projecte", explica el seu productor, Miguel Cañizares, en un comunicat. "També hem comptat amb noves incorporacions, com Jaime Reynolds, un dels actors protagonistes de la sèrie." Els principals escenaris que expliquen la història són l'espai de coworking valencià Wayco, l'hotel La Carreta, el balneari Tyris València o els carrers i cases del barri de Russafa. Es tracta d'un projecte independent, autofinançat pels creadors del projecte i que acaba de signar un contracte de distribució internacional amb una distribuïdora canadenca.