Bankia i l'Ivie engeguen l'observatori de competitivitat empresarial

Bankia i l'Institut Valencià d'Investigacións Econòmiques (Ivie) han signat, hui dilluns, un acord per a crear l'Observatori de Govern, Estratègia i Competitivitat Empresarial de la Comunitat Valenciana (GECE). És una eina que permetrà estudiar els nivells de competitivitat de les empreses valencianes, així com els factors i causes internes que l'afecten.

Segons els últims estudis realitzats per l'Ivie, només el 17% de les empreses valencianes tenen un nivell de competitivitat excel·lent. En canvi, al País Basc, el percentatge arriba al 31% i, a Catalunya i Madrid, és el 25%. Per tant, aquestes dues entitats consideren necessari fer un anàlisi de les causes d'aquest dèficit de competitivitat que permeta contribuir a la presa de decisions estratègiques per part de les empreses.

Fins al moment, els estudis de competitivitat realitzats es basen en la utilització d'informació marc i estaven condicionats per la manca de dades micro a nivell d'empresa. Ara, l'Observatori GECE combinará informació macroeconòmica, desglosada per sectors, amb noves bases de dades disponibles que proporcionaran informació sobre els comptes anuals, els accionistes, l'estructura de capital i les característiques dels organismes de govern que permeten abarcar un coneixement més ampli de les empreses valencianes. L'observatori naix com a projecte anual, però amb intenció de perdurabilitat i continuïtat.

A l'acte de firma del conveni han assistit Pilar Chorén Rodriguez, directora gerent del Ivie, i per part de Bankia, José Manuel García, director de negoci d'Empreses en el Llevant i Balears, i Fidel Mayor, director comercial d'aquesta direcció de negoci.

Model familiar

Al País Valencià, el model predominant d'empreses és el model familiar, amb una dimensió inferior a la mitjana estatal. Segons les dades del Institut de l'Empresa Familiar, el 91% de les societats mercantils valencianes són familiars i generen el 76% del Valor Afegit Brut (VAB) i el 84,7% de l'ocupació al territori.

Malgrat que el proyecte d'empresa familiar proporciona aspectes positius com la gran implicació en el negoci, també imposa certes restriccions a l'hora d'assumir riscs com, per exemple, en inversions en tecnología o en TIC.