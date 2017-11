El Rototom tindrà una edició "especial" amb xous "exclusius" per a celebrar el 25é aniversari

El Rototom Sunsplash celebrarà la seua edició del 2018 entre el 16 i el 22 d'agost al recinte de concerts de Benicàssim (la Plana Alta). Enguany és el seu 25é aniversari i comptarà amb projectes especials que inclouran xous únics, segons ha informat l'organització del festival en un comunicat.

El festival internacional reggae ha aprofitat aquesta efemèride com a "punt d'inflexió" per a reforçar la seua integració en el territori que l'acull des del 2010 i per a introduir alguns canvis en el seu format actual, com ara en les dates. Per a açò ha atés els suggeriments de l'Ajuntament de Benicàssim, a través de l'Alcaldia, i ha escoltat les peticions dels col·lectius hotelers del municipi (EHOSBE i AETB). La intenció de l'organització és mantenir la celebració del festival del 16 al 22 d'agost també en futures edicions, ja que en edicions anteriors tenia lloc del 12 al 19 d'agost.

"Celebrar el Rototom Sunsplash immediatament després de la festivitat del 15 d'agost és una fórmula que satisfà el teixit comercial local i també el festival i el seu públic, que pot seguir comptant amb artistes internacionals de primer nivell abans que concloguen la seua gira europea", ha explicat el director del festival reggae, Filippo Giunta. "Hauria sigut impossible traslladar-lo a una data més llunyana, però esperem que siga una opció que satisfaça tots", ha puntualitzat.

El certamen passa així de les huit jornades actuals a set i desplegarà una agenda "molt més intensa, amb la mateixa activitat que abans es distribuïa en més dies, per la qual cosa el públic tindrà més oferta diària entre la qual triar i de la qual gaudir", han afegit des de l'organització.

Filosofia

El que no canvia és la filosofia Rototom Sunsplash, marcada per la seua multiculturalitat, per la seua aposta social i compromís mediambiental, el seu model d'autogestió "que ens dóna llibertat a l'hora de triar el que volem oferir i la varietat d'activitats col·laterals que ofereix al públic en les seues diferents àrees, més enllà dels concerts que acullen els seus múltiples escenaris, del purament artístic", han assenyalat.

Edició especial

Amb la maquinària per a dissenyar l'agenda musical i extramusical d'aquest 25é aniversari ja en marxa, Giunta ha avançat que serà una edició especial, "amb projectes especials que inclouran xous únics dissenyats en exclusiva per al festival, que només es podran veure a Benicàssim i que anirem anunciant pròximament", han assenyalat.

Tot açò –segons han apuntat– per a commemorar aquest primer quart de segle de trajectòria del Rototom Sunsplash, "en el qual ens marquem com a repte seguir augmentant la qualitat del cartell, mantenint l'aforament". "Apostem per un festival de qualitat on cada assistent tinga el seu espai vital", han afegit.

El 15 de desembre a les 23 hores s'obrirà, en la web del Rototom Sunsplash, la venda anticipada d'entrades per al seu 25é aniversari. 220.000 assistents de 98 països diferents van avalar l'edició del 2017 del festival.