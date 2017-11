Rus, a les Corts: "Amb 30 anys tenia un Porsche i, amb 35, un Ferrari i un Mercedes"

Ni ell ni el PP de la Província de València (PPVAL) necessitaven diners i, per tant, "mai es van demanar suborns". Alfonso Rus ha fet una defensa tancada de la seua probitat i de la del seu col·laborador en la institució provincial, el diputat d'Hisenda Máximo Caturla.

Rus ha estés aquest judici als membres del "PP regional i el nacional" i s'ha mostrat comprensiu amb el fet que el partit renegara d'ell quan es van conéixer els escàndols de corrupció associats a l'empresa Imelsa, dependent de la Diputació. El també exalcalde de Xàtiva ha comparegut en la comissió de les Corts que investiga els comptes de Ciegsa, l'empresa encarregada de la construcció de centres educatius durant els governs del PPCV a la Generalitat.

La raó de la seua presència és el presumpte repartiment de suborns per a la construcció de col·legis quan Màximo Caturla era gerent de Ciegsa. Rus ha lloat Caturla com a gestor econòmic –"un fenomen"– i com a individu moralment "impol·lut", amb una trajectòria professional "espectacular" i protagonista de l'etapa "més gloriosa" pel que fa a la gestió de la Diputació de València.

Rus també ha defensat la seua honradesa personal amb l'argument que "amb 30 anys" ja atresorava "un Porsche" i, "als 35, un Ferrari i un Mercedes". L'expresident del PPVAL s'ha presentat davant de la comissió com a un polític vocacional "que treballava des del 14 anys" i va "abandonar" les seues empreses quan va obtindre càrrecs públics.