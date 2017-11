Sanitat promou una campanya a les xarxes per a aconseguir un ús prudent dels medicaments

La Conselleria de Sanitat Universal i Pública convida la societat valenciana a participar a partir de demà en una setmana de conscienciació sobre l'ús d'antibiòtics amb motiu del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics –el 18 de novembre– i de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'ús dels Antibiòtics –declarada per l'OMS del 13 al 19 de novembre.

Des de Sanitat expliquen que "els antibiòtics han sigut, des de la seua introducció en la pràctica clínica, una eina terapèutica valuosa per al tractament de les malalties infecciones". Però assenyalen que "s'ha constatat una pèrdua progressiva d'efectivitat a causa de l'aparició de resistències i una falta greu de nous antibiòtics en desenvolupament". De fet, remarquen que aquestes resistències estan considerades com un dels principals problemes de salut pública a escala mundial.



La campanya promoguda per Sanitat té l'objectiu de conscienciar la població de l'abast del problema de les resistències d'una manera lúdica i senzilla. Les accions es duran a terme tant en els hospitals valencians com en farmàcies, amb la col·laboració dels Col·legis Oficials de Farmàcia d'Alacant, Castelló i València. Per a participar-hi caldrà visitar el centre mèdic o la farmàcia des de demà fins al 17 de novembre, fer-se una foto en un fotoreclam amb el material proposat i pujar la imatge a Twitter citant @GVAsanitat i el compte del departament de salut o farmàcia on s'ha acudit i usant les etiquetes #ÚsResponsableAntibiòtics #UsoResponsableAntibióticos.

També a la web de la Conselleria hi ha una secció de preguntes freqüents, on es responen qüestions com ara "Per a què serveixen els antibiòtics?", "Com he de prendre els antibiòtics?" o "Què és la resistència als antibiòtics?". Sobre aquetsta última pregunta en concret, s'explica que "els bacteris canvien i es tornen resistents als antibiòtics usats per a tractar les infeccions que aquests causen" i que "açò és degut a un ús inadequat dels antibiòtics". A més, s'adverteix que això representa un risc per a la salut, no només de la persona que ha pres els medicaments de forma inadequada, sinó que afecta també a qualsevol altra persona que poguera contraure el bacteri resistent més avant.

Totes aquestes accions de l'administració estan dirigides a millorar l'ús dels medicaments i a fer accessible a la ciutadania informació sobre els medicaments amb la finalitat de contribuir a donar-los ús amb el màxim benefici i s'emmarquen dins el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i de l'Estratègia per a la reorientació i transformació de la política farmacèutica a la Comunitat Valenciana.