Anar a un concert a Alacant costa un euro i mig més que a Castelló i un més que a València

Un concert al País Valencià costa, de mitjana, uns 13,04 euros, la qual cosa suposa un 2,5% menys que el passat any 2016, segons es desprén del 'IV Informe anual sobre el preu mitjà de la música en directe a Espanya' que elabora l'empresa de venda d'entrades en línia Ticketea.

Segons les dades publicades per l'empresa després d'analitzar quasi 6.000 concerts –dels quals porta la gestió de venda per Internet– posats a la venda durant els huit primers mesos de l'any 2017, el preu mitjà de les entrades a concerts durant 2017 a l'Estat és de 13,19 euros, un 4,7% més que en 2016. El preu mitjà de l'entrada per a concerts en 2017 trenca la baixada contínua de preus dels dos últims anys, mentre que en 2014 se situava en 13,08 euros i en 2015 va descendir molt lleugerament fins als 13,05 euros. El passat any es va apreciar una major baixada i es va establir el preu mitjà en els 12,6 euros.

Demarcacions

La demarcació d'Alacant se situa com la més cara, amb 13,89 euros de mitjana, un 4% més que en 2016, mentre que un habitant de Castelló ha de desemborsar 12,31 euros de mitjana per a assistir a un concert, un 7% més que el passat any.

A més a més, gaudir d'un concert a València costa 12,8 euros, un 5,7% menys que en 2016.

Les zones més cares

En un llista de les zones més cares, el rànquing l'encapçalarien les Illes Balears (18,88 euros) seguides per Girona (17,74 euros), Tarragona (15,78 euros) i Barcelona (15,27 euros). A Barcelona la segueixen Múrcia (14,52 euros), la Corunya (14,07 euros) i Alacant (13,89 euros), mentre que al final de la cua estan Guipúscoa (10,36 euros), Pontevedra (10,56 euros) i Sevilla (10,8 euros).