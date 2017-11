Xavi Castillo entrevista la regidora condemnada per les declaracions sobre la mort del torero Víctor Barrio

Xavi Castillo, la cara més recognoscible de la companyia Pot de Plom, torna a abordar el tema de la llibertat d'expressió i els límits de l'humor. Castillo recorda que més enllà de l'actualitat informativa centrada en la situació política a Catalunya, la llei mordassa impulsada per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, continua vigent. Seguint fil per randa l'articulat de la normativa espanyola, diversos actors, cantants i editors de revistes com El Jueves han estat condemnats i denunciats.

En aquesta ocasió l'humorista no està sol, sinó que es fa acompanyar de Dantxu Peris, regidora de Guanyar Catarroja, qui recorda les declaracions que va fer a Facebook arran de la mort del torero Víctor Barrios el passat 2016. "Vull dir que no ho sentia més per ell que pels bous que havia matat", explica Peris.

La regidora de Catarroja va haver de traslladar-se a Sepúlveda, una població de Segòvia –"on la líder del PP local és la vídua del torero mort", recorden–, on va tindre lloc el judici. Però després de fer el viatge, "no em deixaren parlar", apunta. La denúncia contra Peris la va posar la Fundació Toro de Lídia, "que no és una fundació per a defendre el toro de lídia", matisen.

"El judici va anar malament. T'ha eixit a pagar", li apunta Xavi Castilló; a la qual cosa Datxu Peris respon: "A tot el que va demanar la Fundació, la jutgessa ha dit que sí. A pagar 7.000 euros, les costes del judici, a publicar la sentència i retirar el comentari del Facebook".

Finalment, l'humorista recorda a la regidora "l'entrevista històrica" que li va fer el periodista Carlos Herrera, un moment radiofònic que la regidora de Guanyem Catarroja recorda especialment pels termes amb què el locutor la va difinir: "¿Tu eres de las que comes pepinos crudos? Deu ser que els se'ls menja bullits", diu Peris.