Els empresaris marquen el 2018 com a any clau per al Corredor Mediterrani

Els empresaris valencians han fixat l'any 2018 com a moment clau en el desenvolupament de les obres del Corredor Mediterrani al seu pas pel País Valencià. El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha afirmat que l'any vinent es desenvoluparan les connexions entre Castelló, Múrcia i Granada i els trams en estudi passaran a estar en licitació o obres.

L'AVE ha organitzat, aquest dilluns a Saix (Alt Vinalopó), la segona jornada dedicada a revisar l'estat d'execució de les obres del Corredor Mediterrani tram a tram. Boluda ha afirmat que al llarg de tot aquest temps els empresaris han situat la reivindicació del corredor en l'epicentre del debat polític i han aconseguit més de 65.000 signatures en favor del projecte i el compromís de responsables públics.

Des de l'AVE han destacat que arran de l'anterior revisió, feta el 20 de juliol, el tram valencià del Corredor ha avançat en la fase de licitacions, ja que, d'una banda, s'ha publicat la licitació de l'amplada internacional i d'alta velocitat per al tram Castelló-València, així com per a l'eix passant de l'Estació del Nord de València; i de l'altra, el tram que connecta l'aeroport de l'Altet i l'estació de l'AVE d'Alacant està en procés d'estudi perquè es vol analitzar la seua viabilitat.

Malgrat tot, ha afegit que "el que s'ha aconseguit es quedarà en res si l'objectiu definitiu, la doble plataforma en ample internacional des d'Algesires fins a la frontera amb França, no s'aconsegueix. I no pararem de reivindicar-la fins que la tinguem".

Una vegada fet el repàs tècnic del progrés de la infraestructura, els empresaris han destacat que "s'estan prenent les decisions adients, encara que aquestes són insuficients", i s'ha emfatitzat que "la principal actuació és la de construir el túnel passant de València o la plataforma de l'AVE entre València i Castelló", ja que aquest tram és el coll d'ampolla principal del Corredor Mediterrani en el seu recorregut arreu de l'Estat.

Ara fa un any que l'AVE va posar en funcionament una web que informa de l'estat de tots els trams que conformen aquesta estructura ferroviària, així com dels avanços i reptes en la seua execució. Des de l'organització liderada per Boluda, que aglutina els 100 empresaris líders del País Valencià, es van comprometre a analitzar, des d'una perspectiva tècnica, dues vegades a l'any, els progressos que va experimentant el Corredor Mediterrani. La primera revisió de 2017 es va fer el 20 de juliol en Múrcia.

Durant l'acte, el president del Consell, Ximo Puig, ha exigit al Ministeri de Foment "passar al camp dels fets" i contemplar "clarament" en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 les obres pendents del Corredor, ja que es tracta d'una infraestructura "fonamental" per a tot l'arc mediterrani.

El cap de l'executiu valencià ha celebrat que la implicació de Foment en les obres del Corredor és superior a la de la legislatura anterior. Malgrat això, ha denunciat que l'execució del Corredor s'està produint "a una velocitat absolutament molt lenta", per la qual cosa necessiten els territoris del Mediterrani. Ha destacat que la manca de comunicacions ferroviàries adequades está fent que "molts milers de llocs de treball no es puguen portar avant".

Puig ha agraït a l'AVE la seua tasca "d'impuls" al Corredor i ha defensat la necessitat de desbloquejar el tram de La Encina perquè això contribuirà a "articular adequadament" el territori valencià.