Del "jo era ric abans d'entrar en política" al "hasta luego Lucas": la compareixença de Rus en 10 frases

L'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, ha comparegut aquest dilluns en la comissió d'investigació de les Corts sobre la gestió de l'empresa pública Ciegsa. El també exalcalde de Xàtiva (la Costera) ha fet una defensa tancada de la seua gestió al capdavant de la institució provincial, així com del seu equip de col·laboradors. No tant de l'actual direcció del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, de qui s'ha mostrat prou més distant en les seues respostes. En contraposició, Rus ha defensat la seua gestió al capdavant del PP de la demarcació de València, sobre la qual ha dit que com no necessitava diners "mai va demanar suborns". Ací, 10 frases que resumeixen la compareixença d'Alfonso Rus a les Corts Valencianes.

1. "Des del primer dia [del cas Taula] la gent va dir que jo havia contat mil, dos mil, tres mil, quatre mil, cinc mil, sis mil, set mil... Ací han dit que contaven 12 mil [euros], però és que jo no era! I ho vaig dir al dia següent."

2. "Jo estava en política i 'nada más'. És que pareix que entres en política per a fer-te ric! Serà alguns, jo ja era ric!"

3. "Vull que sàpiguen que jo sóc una persona honrada. Mai en la vida en ma casa m'han ensenyat a robar. Jo robaria per la meua família si estigueren morint-se, però per un partit polític? Estan apanyats!"

4. "El Partit Popular en la província de València mai ha demanat diners perquè no els necessitava."

5. "La gestió de Máximo Caturla? Excepcional Què feia en Ciegsa? Això ja no ho sé."

6. "En la Diputació hi havia 3.500 empleats i que 5, 6 o 7 ionquis no vagen a treballar... Xe! Jo era Superman, però a tant no aplegava!"

7. "Si m'agafa un infart, algú tindrà responsabilitat moral del que està dient i està fent."

8. "L'actual president de la Diputació, quan no era alcalde, estava treballant d'assessor en el partit socialista i no l'he vist mai. Mai. Però no diré jo que no anava a treballar. Segur que anava. On? No ho sé. I cobrava? Segur.

9. "Pose la mà en el foc per Paco Camps".

10. "En la política, com en els diners, quan u en té és un fenomen, però quan veuen que pot passar qualsevol cosa... com deia Chiquito de la Calzada: 'Hasta luego Lucas!'"