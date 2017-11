El cicle de nous talents musicals, Emergents al Palau, comptarà amb la participació de 20 grups

"El llistat definitiu dels grups seleccionats per a participar en 'Emergents al Palau' respon perfectament a la idea original d'aquest cicle, basada en els criteris de qualitat i de varietats d'estils i d'edats" que permetrà "gaudir un públic molt ample de propostes musicals allunyades de l'àmbit més comercial". Així ha qualificat la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, la selecció dels 20 grups que actuaran en la sala Rodrigo del Palau de la Música des de febrer fins a juny del 2018 i que ha estat proposada pels periodistes del comité seleccionador Eduardo Guillot, Amàlia Garrigós, Amalia Yusta i Víctor López.

Finalment, més de 60 grups i bandes s'han inscrit per a ser seleccionats; una xifra que, per a la regidora, "és tot un èxit que ens anima a proposar i seguir treballant per fer realitat aquest tipus de cicles i fer un pas endavant en la dignificació de l'ofici de músic".

D'aquesta manera, es combina el folk tradicional d'arrels amb el pop, el blues o el soul, així com el jazz, sense oblidar el rock en les seues múltiples variants. És per això que tindran cabuda tots els estils musicals que configuren el circuit alternatiu de València i de la seua àrea metropolitana. El jurat ha tingut en compte aquesta varietat, així com que el francés, l'anglés, el valencià i el castellà hi estiguen representats.

Davant la gran quantitat de propostes presentades dins dels estils rock i pop, el jurat ha decidit doblar aquests gèneres i agrupar-ne d'altres com el hip hop o l'electrònica, on hi havia menys inscripcions o, fins i tot, havien quedat deserts en l'estil Garatge-Punk/Surf.

Llistat de grups per estils

Cançó d'autor: Juanjo Pérez i Victòria Ros & Andreu Soler.

Blues, Rhythm & Blues i Soul: Twise i Los Fabulosos Blueshakers

Hip hop/Electrònica: Eleness i Matic

Jazz-Fusió i Mestissatge: Ainda Não Street Band i Stéphanie Cadel et la Caravane

Folk: Nanga Parbat i Rascanya

Indie: Yobamochi i Nathan Jaime

Pop: Lanuca, Samuel Reina, Sempere i Dual

Rock: Dûrga, Las Víctimas Civiles, Mr Perfumme i Wild Ripple