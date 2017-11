Educació vol supervisar les activitats extraescolars vinculades a la jornada contínua

La Conselleria d'Educació proposarà a la Taula Sectorial d'aquest dijous una ordre que modificarà la normativa anterior sobre jornada escolar contínua amb l'objectiu de "millorar la seua implantació i desenvolupament". Els canvis previstos afecten les activitats extraescolars i l'autorització dels projectes, determinant un període de tres anys des de l'última votació tant si el resultat és positiu com si és negatiu.

Així, des del departament que dirigeix Vicent Marzà portaran a la taula de negociació amb els sindicats un esborrany per a modificar l'Ordre 25/2016 de 13 de juny per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics, ja siguen centres d'Infantil, Primària o d'Educació Especial del País Valencià.

En el preàmbul del nou text, consultat per Europa Press, s'argumenta que, una vegada implementada l'ordre de jornada contínua des del curs 2016-2017, es considera "necessari adequar el desenvolupament del pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics en determinats aspectes a fi de millorar la implantació i el desenvolupament".

En concret, es modifiquen els articles 2, 8 i 9 de l'Ordre i s'afegeix un annex, la redacció del qual estableix que "les activitats extraescolars organitzades en la jornada escolar fora de l'horari lectiu no tindran caràcter lucratiu, seran d'oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies. La Conselleria d'Educació regularà les característiques bàsiques que han de complir aquestes activitats i establirà les mesures necessàries per a garantir que cap alumne quede exclòs per motius econòmics".

Així mateix, s'estableix que, una vegada finalitzat el procés d'informació a les famílies, se sotmetrà a consulta la proposta de la possible adopció del pla específic d'organització de la jornada escolar i per a l'autorització corresponent serà necessari un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat de possibles. Igualment, es diu que l'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla. El resultat de la votació, tant si és favorable com si no, tindrà un validesa de tres cursos acadèmics. L'administració educativa podrà revocar l'autorització d'un centre escolar en el cas d'incompliment de les condicions establides en l'ordre o si es constata que no està aplicant el pla tal com estava previst. També es podrà revocar a proposta raonada del consell escolar del centre.

Crítiques des de l'ANPE

El sindicat ANPE rebutja la proposta per considerar que "resta autonomia als centres". Així, ha criticat "el control que es pretén aplicar sobre la decisió de les comunitats educatives", al mateix temps que ha lamentat "la falta de confiança de la Conselleria cap als centres i el professorat".

Aquesta entitat recorda que des que es va implantar la possibilitat de la jornada contínua en els centres valencians, quasi el 40% l'han aplicat "de manera reeixida i amb el beneplàcit de la seua comunitat educativa". Per açò, lamenten que "ara la Conselleria pretén modificar aquesta ordre, dificultant a les comunitats educatives la implantació de la jornada contínua i prenent el control sobre la decisió d'aquestes". Així, creuen que l'administració "pretén controlar les activitats extraescolars que els centres organitzen a les vesprades, restant així autonomia als centres, així com reservar-se el dret de revocar o modificar el projecte de jornada del centre, prenent el control sobre la decisió de la comunitat educativa".

ANPE avança que demanarà a la Direcció General competent una reunió urgent per a tractar de parar aquestes modificacions "que atempten contra l'autonomia dels centres i contra la voluntat de les comunitats educatives que aposten per aquest tipus de jornada". A més, afirmen que exigiran "facilitar el procediment per a poder establir una jornada contínua que, complint amb allò establert, puga conciliar millor la vida laboral i familiar de tota la comunitat educativa". ANPE insta, a més, els sindicats de la taula sectorial que negociaran aquesta qüestió, a no permetre aquestes modificacions i que aposten per aquelles que faciliten la seua implantació.