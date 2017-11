Compromís carrega les piles per al 18-N

El Botànic, alfa i omega del canvi polític al País Valencià, ha aplegat els principals dignataris de Compromís en un acte organitzat per a carregar-se de raons i destil·lar tots els arguments possibles en defensa d'un canvi de finançament autonòmic i, per extensió, de la manifestació que dissabte que ve recorrerà la ronda de l'antiga muralla de la capital.

Presentant per Pau Vendrell, periodista i assessor de l'alcalde de València, l'acte s'ha estructurat amb uns breus parlaments on la secretària autonòmica d'Hisenda ha posat les bases del problema. "Estem superinfrafinançats. Som la comunitat autònoma amb menys recursos per habitant. Ens empobrim any rere any. Ningú ha fet res per a solventar el problema", ha establit Clara Ferrando abans de fixar en 21.000 milions el deute històric que s'ha de reestructurar per a fer "viable financerament" el País Valencià.

El regidor de Mobilitat de València, Giuseppe Grezzi, s'ha dirigit al problema de les inversions amb l'exemple del transport metropolità. L'edil ha recordat que Madrid i Barcelona han rebut 2.000 milions els darrers anys i les conurbacions valencianes, res. Això ha impedit millores que, segons Grezzi, haurien ajudat que "la gent deixara el cotxe perquè el bus podria funcionar fins a les 12 i, els caps de setmana, tota la nit".

Dels problemes de reposició dels funcionaris ha parlat el també regidor Sergi Campillo, qui ha denunciat que el PP "utilitza aquest mecanisme per a atacar el que és públic". Ha xifrat la baixada de treballadors de l'Ajuntament de València de 5.400 a 4.700 i ha posat l'exemple del "recurs de la vergonya contra la contractació de personal per a valorar la dependència", presentada pel delegat del govern espanyol.

El tercer regidor de València que ha intervingut, Pere Fuset, ha fet el discurs més doctrinal amb l'asseveració que sense finançament no hi ha autogovern" i ha valorat les mocions municipals que han d'aprovar "més de 200 ajuntaments" en defensa d'un canvi de sistema. Fuset ha demanat "més pedagogia" i ha defensat que "si s'està parlant de finançament és per Compromís", un mèrit que s'estén, al seu parer, a la gran convocatòria prevista per a dissabte.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha recordat el seu intent d'incloure en la reforma de l'Estatut de 2006 la clàusula que hauria de garantir unes inversions en la mitjana de la resta de l'Estat, com van aprovar Andalusia i Catalunya. "PSPV i PPCV ho van impedir, però el pitjor és que tenim un 30% menys d'inversions i només s'executa el 47%, quant a l'Estat el nivell d'execució és de 36 punts més", ha puntualitzat l'alcalde.

La intervenció central ha sigut la de la vicepresidenta del Consell. Mónica Oltra ha desenvolupat un complet argumentari des de la base que el País Valencià "és una anomalia" perquè "és l'unic territori pobre que paga". Oltra ha comparat el finançament amb l'impost de la renda i ha assegurat que els valencians paguen "pels rics", és a dir, com si en l'IRPF no hi haguera progressivitat.

"Demanem una cosa que han aprovat tots els partits. Finançament, inversions i regularització del deute. El FLA és canviar-nos drets per préstecs i damunt amb interessos", ha sentenciat abans d'introduir un argument tècnic: "Al Regne d'Espanya li té igual. Això ja està comptat. A Brussel·les, als homes de negre, els té igual", en referència al fet que el deute autonòmic està comptabilitzat ja com a deute espanyol a ulls de les autoritats europees.