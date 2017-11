L'IPC puja l'1% en octubre espentat pel preu del vestit i calçat

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 1% a l'octubre al País Valencià respecte al mes anterior, espentat per l'augment en vestit i calçat, amb la qual cosa la taxa interanual se situa en l'1,6%, segons les dades definitives publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, en el que va d'any els preus han augmentat sis dècimes al País Valencià. Per la seua banda, a l'Estat, els preus van pujar un 0,9% a l'octubre respecte al mes anterior però va retallar dues dècimes la seua taxa interanual, fins a l'1,6%.

Per productes, en concret, al País Valencià, vestit i calçat va augmentar un 11,6%; habitatge, un 1,6%; aliments i begudes no alcohòliques, un 1,4%; parament, un 0,4%; uns altres, un 0,2%, i begudes alcohòliques i tabac, un 0,1%. I per contra, van baixar oci i cultura un 1,2%; medicina i hotels i cafès i restaurants, un 0,5%; ensenyament, un 0,1%, i comunicacions, un 0,2%, mentre que transports es va mantenir invariable.