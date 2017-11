'Del Tros al Plat' visita les comarques per a posar al seu abast "l'excel·lència" dels productes i els cuiners valencians

El Patronat de Turisme de la Diputació de València ha presentat aquest dimarts la nova acció de la seua iniciativa 'Del Tros al Plat', un dels puntals del departament que dirigeix Pilar Moncho i que pretén fer de la cuina valenciana un dels principals reclams turístics del territori. En aquesta ocasió, 'Del Tros al Plat' abandona la ciutat per a posar rumb a les comarques, on posarà a l'abast dels valencians les elaboracions de distingits cuiners. Així, més de 30 restaurants d'arreu del País Valencià oferiran menús tancats des del 17 de novembre fins al dia 26 del mateix mes que volen esdevindre una experiència gastronòmica que pose en valor els productes autòctons.

La diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha sigut l'encarregada de presentar 'Del Tros al Plat-Comarques', una iniciativa que, segons ha dit, segueix la mateixa "filosofia" que les accions elaborades a València i que consisteix a posar en valor la cadena productor-producte-cuiner. Segons ha explicat la diputada, amb aquesta acció es vol "traslladar l'excel·lència" dels cuiners valencians a les comarques destacant el valor dels productes, el treball dels productors i la capacitat de "transformació" dels cuiners.

Moncho ha assenyalat també que la tria del mes de novembre per a desenvolupar aquesta campanya té una explicació i és la intenció del seu departament de propiciar la desestacionalització del turisme. "Ho fem ara per a desestacionalitzar. El de novembre és el mes més fluix en reserves i aquesta iniciativa amb menús tancats pot contribuir al negoci dels restaurants" adherits a la iniciativa. Sobre els 30 restaurants –el llistat no està tancat– i el preu dels menús, el cap de Gestió Turística del Patronat, Evarist Caselles, ha explicat que s'ha buscat la fórmula perquè per a cap establiment sumar-se "siga una desfeta".

El llistat actualitzat dels restaurants es pot consultar en la web del Patronat de Turisme, des de la qual també es pot reservar taula. El preu per als dinars oscil·la entre els 25 i els 35 euros, mentre que el dels menús per als sopars serà d'entre 30 i 45 euros.