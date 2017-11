El País Valencià lidera la compravenda d'habitatge

El País Valencià va tancar el tercer trimestre del 2017 com la primera autonomia en compravenda de vivendes en termes de població, amb una taxa de 3,59 operacions per cada mil habitants. Alacant va liderar la classificació amb 4,7 operacions.

En termes generals, les 17.696 compravendes registrades de juliol a setembre al territori el situen com el quart a nivell estatal on més operacions s'han realitzat. Aquestes xifres suposen un creixement de l'1,58% respecte al trimestre anterior. La majoria d'operacions correspon a vivenda usada.

Respecte a la compravenda d'habitatges per part d'estrangers, el País Valencià ocupa el tercer lloc a nivell estatal, amb una quota del 25,3%, només superada per les Illes Balears i Canàries. Aquest percentatge duplica la mitjana de l'Estat, que se situa en el 12,8%. Per nacionalitats, els britànics, francesos, suecs, belgues, italians i romanesos són, per aquest ordre, els més interessats a adquirir una vivenda al País Valencià i al conjunt de l'Estat.

L'endeutament hipotecari dels valencians, en canvi, està per baix de la mitjana espanyola i se situa en 85.947 euros, amb un augment del 4,8% respecte al segon trimestre del 2017.

El País Valencià ha sigut el segon en inici d'execucions hipotecaries, amb 802. En l'apartat de dació en pagament, 277, el territori se situa en tercer lloc, per darrere de Catalunya i Andalusia. Aquestes tres autonomies i Múrcia copen el 75% del total de dacions en pagament a l'Estat.