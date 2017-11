El Grup Harca llança a les xarxes socials la història desconeguda de l'Ordre de Montesa

El Grup Harca ha tornat a aliar-se amb la productora Granissat per a difondre la història dels valencians. L'any 2016 el col·lectiu d'historiadors va irrompre a les xarxes socials amb el vídeo: Els valencians, des de quan som valencians?, on la veu de la periodista Amàlia Garrigós anava explicant l'evolució històrica del poble valencià des del seus orígens fins a l'actualitat. Ara, amb aquest nou documental, el propòsit és donar a conèixer el denominat 'Ordre dels valencians'.

"Què sap vostè de l'Ordre de Montesa?", pregunta la veu en off. Les respostes fan pensar que els valencians no tenen referències clares sobre l'ordre militar que Jaume II va impulsar de manera exclusiva per al Regne de València. La nova congregació d'obediència cirtescenca va rebre les propietats dels desapareguts de l'Ordre del Temple i bona part de la de l'Hospital. D'aquesta manera, l'Ordre de Montesa va esdevenir el principal ordre eclesiàstic del territori valencià. La butlla fundacional data del 1317 i dos anys després va tindre lloc al Palau Reial de Barcelona la solemne concessió d'hàbits dels primers monjos de Santa Maria de Montesa.

Encara que la majoria dels valencians desconega hui en dia la seua existència, l’orde de Santa Maria de Montesa va ser una de les principals institucions del Regne de València durant l'època foral, des de la seua fundació el 1317. Per això, les Corts Valencianes, la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i l’Ajuntament de Potries han impulsat la producció d’un vídeo sobre els seus 700 anys d’història. Aquest vídeo és el primer documental històric valencià realitzat directament per a la seua difusió per internet i les xarxes socials.

La peça, de 15 minuts de durada, està narrada per la periodista Amàlia Garrigós i compta amb la participació d’experts en la institució, com ara els professors Enric Guinot, Josep Torró i Ester Alba o l’escriptor Josep Piera, a més de diverses animacions sobre els seus fets històrics més destacats i la música de Carles Magraner i la Capella de Ministrers. El documental explica els orígens de l’orde de Montesa, relacionats amb la desaparició dels templers, i la seua funció com a orde religiós i militar destinada a la lluita en les Croades i contra els enemics de la Corona d’Aragó.

Així mateix, reconta la història dels grans mestres de l’orde més famosos, com ara Berenguer March, oncle de l’immortal poeta valencià Ausiàs March; l’almirall Romeu de Corbera, heroi de les guerres mediterrànies, o Galceran de Borja, besnét del papa Borja Alexandre VI i primer perseguit per homosexualitat per part de la Inquisició.

Finalment, el vídeo recorre els principals monuments i municipis vinculats amb la seua història, com ara els castells de Montesa i Peníscola o la localitat de Sant Mateu, capital de la comarca del Maestrat, un nom que prové dels mestres del mateix orde.

El documental està produït pel grup Harca d'historiadors medievalistes i dirigit per Granissat Estudi Creatiu. Compta amb la participació d'Enric Guinot, Esther Alba, Josep Piera, Josep Cerdà i Josep Torró. La veu en off està a càrrec d'Amàlia Garrigós i la música, del consort de música antiga Capella de Ministrers.