L'IVAM programa el 2018 amb la mirada posada en el 30é aniversari

L'equip de José Miguel García Cortés, director de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), treballa ja amb la mirada posada en el 2019. El 30é aniversari de l'espai expositiu serà un punt d'inflexió per a una "història que va començar fenomenal i que el 2019 serà clau perquè tinga continuïtat altres tres decàdes més", va explicar Cortés durant la presentació de la programació de l'IVAM per al 2018.

Aquest és un dels motius que expliquen que el projecte per a l'any vinent incloga "sols" onze exposicions, "l'any que menys se n'han programat", ja que una part dels 7,3 milions d'euros que la Conselleria d'Educació, Investigació i Esport –un més que el 2017 com va subratllat el conseller Vicent Marzà– es destinaran a condicionar un espai que "ho necessita" per a continuar sent una referència estatal i internacional. "El 2018 tindrem moltes obres en marxa en sales que s'utilitzen per a acollir exposicions. Tenim necessitats diàries que el públic no coneix, però que cal engegar per a seguir el camí que vam iniciar fa ja quatre temporades", va indicar Cortés per a detallar, entre altres coses, que es construirà una cambra cuirassada "perquè és ací on es conserva i es custodia gran part del patrimoni cultural valencià", va dir, tot recordant que fins fa un any ni tan sols es disposava d'un cap de seguretat.

Així mateix, es dotarà de sistema wifi a totes les sales, es climatitzarà de forma adequada l'espai, es renovarà el terra de les sales tres i quatre i l'espai que acull al col·lecció de Julio González. "Amb tot això podrem continuar treballant altres trenta anys més", va destacar Cortés. Altres projectes que faran créixer l'IVAM són el Jardí de les Escultures, les obres del qual ja han eixit a licitació i estan pendents d'ajudicació a una empresa, i la subseu en el Centre d'Art d'Alcoi, que obrirà quan finalitzen les obres de condicionament.

Coherència del relat expositiu i la gestió

En aquest sentit, el conseller Marzà va valorar "el gir" que l'IVAM ha fet des de l'arribada de García Cortés tant pel que fa al relat expositiu com a la gestió. "L'aposta que va fer Cortés s'ha consolidat, tal com demostren no sols el nombre de visites que rep el museu sinó també l'acollida i projecció de les exposicions que s'han programat", va dir el conseller, posant l'èmfasi en el fet que l'augment del pressupost per al 2018 suposa refermar la confiança dipositada en l'actual equip de treball gestionat per Cortés. "Ens agradaria contribuir molt més i l'IVAM ha de tindre clar que és una prioritat per al govern del Botànic; és una aposta política perquè la institució continue sent un referent", va indicar.

En aquesta línia va destacar que, malgrat les dificultats que travessa la Generalitat per l'actual sistema de finançament, el seu departament ja inverteix en l'espai un 37% més que l'últim govern del PP. Marzà va aprofitar també per a reclamar més inversió per part de l'estat espanyol en l'IVAM, que va xifrar al voltant dels 170.000 euros. "Davant d'aquesta quantitat, sobren les paraules. És de justícia que rebem més i, sobretot, perquè la programació s'ho mereix", va emfasitzar el conseller, tot i que va valorar que "s'estan recuperant les bones relacions amb el Ministeri".

Cortés també va fer una reflexió al voltant de les quatre temporades que porta al capdavant de l'IVAM. El director va assegurar que se sentia "satisfet" però que no donava per consolidat el seu projecte. "Dir que ja he aconseguit tot el que m'havia plantejat seria dibuixar un panorama acomodatici. Aspirem a prou més", va indicar. Tot i això, no va poder deixar de mostrar amb un punt d'orgull la satisfacció pel canvi en la trajectòria del museu. "Saber d'on veníem i saber cap a on caminem ha sigut un pas molt important", va dir.

En aquest punt, Marzà també va intervindre per a fer una reflexió a partir d'una de les exposicions previstes: la d'Anna Malagrida, que tindrà com a punt de partida la Cremà de les Falles i el protagonisme poètic de les cendres. "Nosaltres vam començar a caminar sobre les cendres que ens vam trobar i hem començat a créixer", va dir en al·lusió a la hipoteca reputacional que arrossega l'IVAM pel procés judicial que investiga la seua exdirectora, Consuelo Císcar.