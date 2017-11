Ryanair connecta València amb Bristol i Alacant amb la República Txeca

Ryanair, la primera aerolínia a Europa, ha iniciat aquest dimarts dues noves rutes que començaran a operar en març amb dos enllaços setmanals: el de València a Bristol i el d'Alacant a Pardubice, en la República Txeca, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Els passatgers de València i Alacant podran gaudir de tarifes econòmiques, així com del programa d'atenció al client de Ryanair, que inclou una reducció de la tarifa de facturació d'equipatge i un nou acord amb l'Erasmus Student Network, amb el qual la companyia ofereix descomptes i una plataforma especial de reserves que ajuda perquè els estudiants que cursen un curs escolar a l'estranger amb una beca volen a casa amb bitllets econòmics. A més a més, han desenvolupat una nova web i aplicació per a buscar allotjament, Ryanair Rooms.

Per a celebrar el llançament d'aquestes dues noves rutes, Ryanair ha llançat una oferta per a volar des de València i Alacant des de 29,99 euros per a viatjar entre els mesos de març i abril del 2018. Aquests vols es podran comprar en la pagina web de Ryanair fins a la mitja nit del dilluns 20 de novembre.