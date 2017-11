Miró visitarà per primera vegada l'IVAM el 2018

A punt d'arribar al seu 30é aniversari, que se celebrarà el 2019, l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha programat per a l'any vinent l'exposició 'Miró. Ordre i desordre', comissariada per Joan M. Minguet. Així el públic valencià podrà gaudir a partir del 15 de febrer del 2018 de la primera "visita" de l'artista català al museu en tres dècades. Com ha explicat el director de l'IVAM, José Miguel García Cortés, durant la presentació de la programació per al pròxim any "és un fet insòlit que no s'haguera exhibit abans, però ara esmenen l'errada i presentarem l'exhibició més gran que s'ha fet mai a València sobre un dels màxims representants de la pintura espanyola del segle XX".

La mostra exhibirà un centenar de peces, cedides per una quinzena d'entitats com ara la Fundació Miró i el Museo Reina Sofía, el Thyssen Bormemisza, la Fundación Juan March de Madrid, la Fundació La Caixa de Barcelona, el museo Es Baluard i la Fundació Pilar o el Museo Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, en què es tractarà d'aportar una visió diferent de la qual ja es coneix de l'obra de Miró a través de pintures, escultures, dibuixos, ceràmiques, cartells o producció vinculada amb les arts escèniques.

"És molt difícil presentar obres inèdites de Miró, per la qual cosa puc garantir que l'exposició tindrà una identitat pròpia en l'IVAM, perquè mostrarem el Miró heterodox, el que mai va deixar de qüestionar-se els seus límits artístics, el materials, i que no va rebutjar treballar cartells, murals o altres materials que ni tan sols eren considerats per altres artistes", ha raonat Cortés.