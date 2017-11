Els ex de Cs, disposats a eternitzar el ple de pressupostos votant les esmenes una per una

Alexis Marí, Domingo Rojo, David de Miguel i Alberto García no estan disposats a convertir-se en uns pàries parlamentaris després d'abandonar el grup de Ciutadans (Cs). La Llei de Pressupostos els dóna l'oportunitat de pressionar la Mesa de les Corts i els grups polítics per tal que se'ls concedisca la condició d'agrupació de diputats per tal d'actuar de forma coordinada i no com a simples parlamentaris no adscrits.

Si no se'ls deixa treballar així, estan disposats a demanar que les esmenes als comptes públics –normalment milers– es voten una per una, sense la possibilitat d'agrupar-les, com és costum a les Corts i a altres cambres legislatives per tal d'agilitar el tràmit d'aprovació.

Els ex de Cs, que s'acaben de batejar-se amb el nom d'Agermanats, han fet aquest advertiment en una compareixença on han denunciat que la Mesa de les Corts no els permet, ni tan sols, fer servir la sala de premsa. Hui sí que l'han pogut emprar però, davant del temor de ser vetats, Alexis Marí està disposat a "muntar una tenda de campanya al ficus" (el jardí interior del Palau dels Borja) abans que els silencien. Marí ha denunciat que, a mitjan roda de premsa, s'ha tallat l'emissió habitual al circuit intern que permet a la resta de grups veure totes les intervencions.

Pel que fa als pressupostos, Domingo Rojo ha explicat que, si no se'ls deixa treballar com a grup, ell no pot delegar el vot i la confiança en el company que està a la comissió d'Hisenda. Així, quan arriben les esmenes "empaquetades" no sap què està votant. Per això, més enllà d'entorpir i eternitzar durant hores i dies les votacions, Rojo ha justificat la mesura de pressió en la necessitat de conéixer una a una cada esmena que ha de votar.