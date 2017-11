Hosbec aterra a València amb 13 hotels 'premium'

La patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, entra de ple a la ciutat de València amb la incorporació en aquest organisme de 13 establiments hotelers de quatre i cinc estreles. En total són 4.000 places hoteleres premium a la ciutat de València. Hosbec treballava principalment a Alacant i Benidorm i amb aquesta expansió es consolida com a entitat a nivell autonòmic

Amb aquestes noves incorporacions, Hosbec consolida la seua presència a la zona central del territori, ja que també compta amb una representació important a Gandia. De fet, aquest era un dels objectius de l'empresa, consolidar-se com l'associació més representativa de tot el País Valencià al sector turístic, en el qual ja s'aproxima als 80.000 llits associats.

Per a dyur a terme aquesta expansió a València, Hosbec ha creat una submarca pròpia per a identificar el nou col·lectiu hoteler, HosbecValencia. La nova marca funcionarà de forma autònoma, malgrat que sí que estarà coordinada amb la principal per tal de donar una identitat pròpia als establiments hotelers valencians perquè tenen unes particularitats i dinàmiques específiques.

La tasca de HosbecValencia es durà a terme amb la col·laboració i coordinació amb les diferents administracions de la ciutat i la demarcació, així com amb la resta d'organitzacions. Aquesta situació també es dóna amb el Patronat Costa Blanca o amb l'Agencia Valenciana de Turisme. Està previst també que en les pròximes setmanes es compte també amb una estructura personal que done suport a totes les activitats, reunions i participació industrial que es duga a terme amb aquesta nova representació. Des d'Hosbec aseguren que es tindrà especial cura amb la personalització dels serveis i la seua adaptació a les necessitats d'aquest nou col·lectiu d'hotels que s'acaba d'associar.

Una de les primeres iniciatives que es faran serà solicitar la participació de la taula negociadora del conveni col·lectiu de València per la important quantitat de treballadors afectats i la experiència adquirida amb les negociacions anteriors. A més, s'incorporaran els hotels de la ciutat de València a l'estructura BigDataHosbec, de manera que es puguen subministrar dades d'ocupació hotelera, de la mateixa manera que es fa ara amb Benidorm, la Costa Blanca, Gandia i altres punts turístics.

Hosbec ha incidit en el fet que són autosuficients econòmicament i que es financien exclusivament mitjançant les quotes dels empresaris associats. Malgrat tot, és cert que signen convenis de col·laboració amb diferents administracions públiques, però que es destinen exclusivament a publicitat, promoció i programes de millora i innovació en la industria turística.