Fabrica Barri: fer-se una mà biònica o mobles en 3D des de Benimaclet

Las Naves i el Laboratorio de Fabricación han posat en marxa Fabrica Barri, un espai on s'oferiran els recursos, aptituds, coneixements i el suport necessari per a inventar, desenvolupar i construir projectes sociotecnològics d'una forma innovadora, ja que es basa en l'ús de tecnologies emergents com són les de fabricació digital (Modelat 3D, fresat CNC, impressió 3D o escanejat 3D).

D'aquesta forma qualsevol persona podrà fabricar les seues idees d'una forma crítica i autosuficient. Idees tan diverses com una mà biònica, una bicicleta biodegradable fabricada en fusta, mobles o pròtesis de baix cost realitzades amb una impressora 3D. El nou projecte es localitza al carrer Poeta Carles Salvador 8, al barri de Benimaclet, i s'ha habilitat la seua web.

L'objectiu principal és implicar el veïnat de Benimaclet i les seues associacions en un procés global d'autosuficiència productiva i ús de les tecnologies. També millorar i regenerar l’entorn productiu a través del desenvolupament de projectes tecnològics, de disseny, d'electrònica, reciclatge i fabricació des del punt de vista de la vida quotidiana, oferint solucions i alternatives a problemes actuals derivats dels productes i materials que consumim.

El projecte Fabrica Barri opta per la metodologia "LBD: Learning by Doing" junt amb la filosofia Maker combinada amb altres metodologies d'lnvestigació i Acció Participativa, un mètode de formació que consisteix bàsicament a aprendre fent. També implica cometre errors i buscar fórmules creatives per a tirar endavant projectes, reals o experimentals, en equip, un procés que té lloc de forma natural i que és guiat per la curiositat, l’emoció, les necessitats reals i la confusió.

Tot això amb la finalitat de dissenyar intervencions més eficaces que promoguen un barri més equitatiu, sostenible, inclusiu i saludable que proporcione eines, espai, materials i coneixement i que, amb això, potencie les oportunitats d'ocupació i autoocupació laboral.

Per tal de dinamitzar el projecte es proposen les següents àrees o grups de treball: Doneslab, grup de treball format per dones que s’ajunten de forma setmanal a la Fabrica Barri per a desenvolupar projectes tecnològics de forma grupal i cooperativa; Arduino, comunitat de persones que volen desenvolupar una idea o aprendre com programar Arduino; Repair Point, punt de reparació setmanal d’aparells elèctrics perquè totes les persones que ho desitgen puguen donar-li una segona vida als seus objectes amb ajuda de eines, màquines i persones; LBD, Fàbrica Barri perquè estudiants, aturades, majors de 65, col·lectius en risc d'exclusió social puguen desenvolupar els seus invents; Invencicla, tallers mensuals on es pretén que les persones més joves del barri prenguen consciència dels residus que generem i que, a més, convertisquen eixos residus en materials útils i productes amb valor, treballant pedagògicament l'economia circular des de i en el barri, i Open Day, dia de portes obertes, en què es pretén iniciar persones en la fabricació i reparació d’objectes, donar accés a una tecnologia que sol ser de difícil accés de forma totalment gratuïta i oberta.