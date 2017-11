Alcoi aposta per impulsar l'emprenedoria amb unes jornades sobre indústria moderna

La jornada 'Focus Pime i Emprenedoria' de l'Alcoià-El Comtat-La Foia de Castalla ha reunit més de 200 persones a la trobada territorial organitzada per l'Ivace i els Centres Europeus d'Empreses Innovadores, duta a terme aquest dimarts a Alcoi. "L'objectiu és dinamitzat l'emprenedoria innovadora sota la mateixa marca", segons ha assenyalat la directora de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Júlia Company.

L'acte l'ha inaugurat la directora de l'Ivace, juntament amb l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés, i el director del CEEI Alcoi-València, Jesús Casanova. La jornada s'ha celebrat a l'Espai Àgora amb un programa de sessions informatives i de treball en xarxa adreçades a informar, assessorar i compartir experiències sobre indústria 4.0, ciutats intel·ligents i economia social. Hi han participat "una àmpila mostra" del panorama emprenedor de les comarques centrals.

Júlia Company s'ha mostrat "satisfeta" per l'acollida que ha tingut la trobada i ha animat els assistents a "participar en esdeveniments com aquest perquè és el lloc idoni per a detectar noves oportunitats de negoci i generar sinergies entre tots els assistents". 'Focus Pime i Emprenedoria' està adreçada a empresaris consolidats i emprenedors que estan plantejant posar en funcionament un nou negoci "i el tema escollit, la indústria 4.0, és un denominador comú a les accions a què l'Ivace dóna suport dins del 'Pla I+D+I Empresarial'". En aquest sentit, la responsable de l'Ivace ha remarcat que un dels compromisos adquirits per conseller Rafa Climent ha sigut afavorir la digitalització de les empreses del territori per a guanyar en competitivitat.

"Des de l'Ivace s'han destinat el 2017 un total de 9 milions d'euros per a donar suport a projectes 4.0, s'ha posat en marxa l''Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat', en col·laboració amb tots els agents del sistema valencià d'innovació i a través del conveni subscrit amb el ministeri i s'ha facilitat a 30 empreses del territori la participació en la convocatòria 'Activa Indústria 4.0'". Amb aquestes xifres, Company ha assegurat que el País Valencià és el territori que més empreses ha presentat.

Per la seua banda, l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés, ha destacat la importancia d'Alcoi i de tota la zona com a nucli industrial rellevant al País Valencià, així com la segona àrea industrial de l'Estat en importància, segons l'última enquesta de l'INE.

"Apostar per la innovació i la ciutat intel·ligent és clau per a seguir com a nucli industrial de primer orde a nivell autonòmic i estatal i això ho hem d'aconseguir amb accions que ens impliquen a tots: ciutadans, institucions i empreses", ha assenyalat l'alcalde.

El director del CEEI Alcoi-València ha destacat que, aquest any, s'han organitzat 23 esdeveniments per diferents comarques del País Valencià. Segons ha destacat Casanova, "el d'Alcoi és el número 20 i encara en farem tres més fins a finals d'any, a Xàtiva, Vinaròs i Utiel. Esperem tancar l'any amb més de 2.000 assistents als actes del 'Focus Pime', entre emprenedors i empresaris".

'Focus Pime' és un forus empresarial que ofereix als empresaris la possibilitat d'ampliar la seua xarxa de contactes, trobar solucions als problemes que se'ls plantegen i crear oportunitats de col·laboració amb la resta d'assistents. És una iniciativa promoguda per la Generalitat, mitjançant l'Ivace, dins de la seua política de suport als emprenedors i a la pime, cofinançada pel fons Feder de la Unió Europea.