El govern espanyol aprovarà dijous un FLA extraordinàri de 185 milions per al País Valencià

El govern espanyol aprovarà aquest dijous una dotació extraordinària del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de 600 milions d'euros, dels quals 185 seran per a finançar el dèficit del 2016 del País, que es convertirà en "la comunitat que més rebrà" de tot Espanya.

Així ho ha avançat aquest dimarts la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, després de mantindre una reunió de treball amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, segons ha informat la formació en un comunicat.

Així mateix, Bonig ha assenyalat que el ministre "vindrà a la Comunitat a explicar tot el que ha fet el govern" i per a mantindre una reunió amb els diferents sectors per a "explicar la veritat sobre el model de finançament". La líder del PP valencià ha recordat que el 24 de novembre es reuniran els experts de les diferents autonomies i lliuraran el seu informe definitiu sobre el canvi de model de finançament i, a partir d'ací, "es canviarà el sistema de finançament quan el PSOE vulga".

Sobre les crítiques per la seua reunió amb Montoro, ha admés no saber "on està el problema". "No sé si el president de la Generalitat, Ximo Puig, vol que ens quedem a casa, que no parlem i que no treballem. Nosaltres sol·licitarem totes les reunions que facen falta en defensa dels interessos dels valencians", ha subratllat.

Deslleialtat

En aquest sentit, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha denunciat la "gravíssima deslleialtat” del Ministeri d'Hisenda i l'ha acusat d'"intentar enganyar" els valencians en anunciar "préstecs que haurem de retornar amb interessos, en lloc de drets", que és el motiu pel qual "el poble valencià es manifestarà el pròxim dissabte". "Ens manifestarem per un finançament just, no per préstecs, que és amb el que alguns s'acontenten", ha afegit Soler.

"No tinc paraules per a qualificar el que ha passat hui a Madrid, quan el Ministeri d'Hisenda ha sigut capaç de dir-li a la líder de l'oposició i no al govern valencià que tenim FLA extraordinari", ha manifestat Soler. El conseller ha insistit que es tracta d'un FLA extraordinari que "arriba quan li dóna la gana al ministeri, quan li interessa al senyor ministre i al PP, fent ús dels seus interessos partidistes, en aquest cas, per a intentar minimitzar l'impacte que puga tindre la manifestació de dissabte".

"Tot això –ha afegit– deixant de costat els interessos de les nostres empreses i de les nostres famílies, que no han pogut ni tan sols tindre en compte una planificació dels seus ingressos". Soler ha criticat l'actuació del Ministeri i ha insistit que primer hauria d'haver comunicat l'aprovació a les autonomies.

Plou sobre mullat

Soler ha recalcat que, "en realitat, s'ha parlat d'uns préstecs i no dels drets que els valencians tenim d'un finançament just". El conseller ha afegit que, una vegada més, plou sobre mullat, perquè ho ha fet en altres moments, quan s'acostaven les eleccions. Ara ho fa quan s'acosta una gran manifestació".

"És hora de denunciar aquest ús patrimonialista que el PP fa de les institucions. En aquest cas, és més greu encara el que ha fet el Ministeri que el que ha fet la senyora Bonig, que ha fet el ridícul fent de portaveu d'un Ministeri quan ella no és membre de cap govern, ni menys encara portaveu del govern d'Espanya”.

Els 184,8 milions és el que quedava pendent del FLA extraordinari com a conseqüència de la desviació del dèficit del 2016, una desviació que es va originar a causa de la situació d'infrafinançament del País Valencià. El FLA extraordinari havia d'haver arribat al juliol i no s'ha completat fins a aquesta setmana, cinc mesos després. "I, en tot cas, són uns diners que els valencians hauran de retornar amb interessos a l'executiu espanyol. Reivindiquem el mateix que tenen uns altres, finançament i drets que no han de retornar, i no crèdits a retornar".