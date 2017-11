Cultura inicia els tràmits per a declarar BIC les Societats Musicals

La direcció general de Cultura i Patrimoni ha iniciat aquest dimarts els tràmits per a declarar Bé d'Interès Cultural (BIC) la Tradició Musical popular materialitzada per les societats Musicals valencianes.

En la comissió tècnica per a l'estudi-inventari del Patrimoni Immaterial que s'ha reunit aquest dimarts ha pres la decisió d'iniciar el procés de reconéixer com a BIC les societats musicals i la seua tasca com a agents de conservació i potenciació del patrimoni cultural de les tradicions musicals i artístiques valencianes al llarg de la història. La tradició musical popular valenciana està materialitzada principalment per les societats musicals que són entitats de caràcter privat sense ànim de lucre i amb una massa social, constituïdes legalment i inscrites en un registre públic. A més a més, atenent a l'article 45 de la Llei 5/2007 del Patrimoni Cultural Valencià, les societats musicals constitueixen una de les manifestacions més representatives de la cultura i formes de vida tradicionals dels valencians mitjançant l'expressió musical.

A més, les societats musicals estan implicades en les manifestacions culturals que es desenvolupen al llarg de l'any i algunes compten amb escoles de música realitzant una tasca de formació. L'àmbit geogràfic de la declaració del BIC s'estén a tot el territori i a totes les societats musicals constituïdes per músics, socis i persones simpatitzants del municipi on radica la societat musical.

La candidatura ha sigut presentada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i a partir d'ara es treballarà en la redacció de l'expedient per a incoar la declaració, que serà publicada en el DOGV. Posteriorment es rebran els informes dels òrgans consultius i interessats en el procediment.